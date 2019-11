Wo der Hammer hängt: Redewendungen rund ums Werkzeug

Deutsche Redensarten rund ums Werkzeug

Die Axt im Haus erspart den Zimmermann

Wie hieß es so schön 1804 im "Wilhelm Tell" von Friedrich Schiller: "Die Axt im Haus erspart den Zimmermann." Do-it-yourself, also Selbermachen, erspart natürlich Handwerkerkosten. Heutzutage sind statt der Axt wahrscheinlich eher Akkuschrauber und diverse Inbusschlüssel gefragt.