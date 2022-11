WM-Sensation: Saudi-Arabien gewinnt gegen Argentinien

Meinung: Nicht die WM, die die arabische Welt verdient

Wenn sie an die Fußball-WM in Katar denkt, empfindet die in Syrien aufgewachsene DW-Reporterin Dana Sumlaji Stolz, aber auch Scham. Trotzdem will sie die erste Fußball-Weltmeisterschaft in einem arabischen Land genießen.