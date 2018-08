Wird Idris Elba der nächste James Bond?

"Mein Name ist Elba, Idris Elba": Diese Worte genügen, um die James-Bond-Fangemeinde aufzumischen. Elba, der seit Jahren immer wieder als möglicher Nachfolger von 007-Darsteller Daniel Craig genannt wird, veröffentlichte den Spruch in Anspielung auf das berühmte Bond-Zitat am Sonntag ohne jede weitere Erklärung.

Fünf Stunden später allerdings twitterte Elba: "Glaube dem Hype nicht."

Was also nun? Fest steht: Daniel Craig wird auch im nächsten Film der Reihe in die Rolle des britischen Agenten mit Lizenz zum Töten schlüpfen. Der Titel des Streifens (Regie: Danny Boyle) ist noch nicht bekannt; er soll 2019 erscheinen. Was danach passiert, bleibt offiziell noch offen; als wahrscheinlich gilt bislang nur, dass es Craigs letzter Einsatz im Geheimdienst Ihrer Majestät werden wird.

"Alles ist möglich"

Doch in der vergangenen Woche gab Antoine Fuqua, Regisseur von "The Equalizer 2", Details in der britischen Internet-Zeitung "The Independent" aus einem Gespräch mit 007-Produzentin Barbara Broccoli preis: Sie habe ihm gesagt, es sei "Zeit für einen nicht-weißen Schauspieler", und Idris Elba sei der Favorit für die Rolle.

Auch hier schon im Dienste Ihrer Majestät: Elba mit Partnerin Sabrina Dhowre auf der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

Auch in einem Interview mit der britischen Tageszeitung "Daily Mail" im Dezember 2017 hatte Broccoli auf die Frage, ob es bald einen schwarzen oder weiblichen Bond geben könnte, geantwortet: "Diese Filme reflektieren in der Regel die aktuelle Zeit, also versuchen wir immer, die Grenzen ein bisschen zu erweitern. Alles ist möglich."

Elba? Brosnan wäre dafür

Idris Elba hat zumindest schon einen gewichtigen Unterstützer: Der frühere Bond-Darsteller Pierce Brosnan hatte in einem Interview 2015 erklärt, der Spion könnte bald auch "von einem großartigen schwarzen Schauspieler" verkörpert werden: "Idris Elba hat ganz sicher die nötige Statur, die Ausstrahlung und die Präsenz dafür."

Elba gewann für seine Rolle in der britischen Detektivserie "Luther" einen "Golden Globe" und erhielt eine Nominierung für seine Hauptrolle in "Mandela - Der lange Weg zur Freiheit". Er spielte zudem in mehreren "Thor"- und "Avengers"-Filmen.

