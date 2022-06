"Wir entschuldigen uns": Künstlerkollektiv Taring Padi bedauert "Fehler"

Drei Tage lang hing die Installation People’s Justice des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi an einem Gerüst im Zentrum Kassels, bevor es nach Antisemitismus-Vorwürfen wieder abgebaut wurde. Es zeigte eine Art Weltgericht als Wimmelbild. Darauf war auch ein Soldat mit Schweinsgesicht und Davidstern zu sehen sowie eine Figur mit Schläfenlocken, Raffzähnen und SS-Runen auf dem Hut.

"Bildsprache bekam im historischen Kontext Deutschlands spezifische Bedeutung"

"Wir bedauern zutiefst, in welchem Ausmaß die Bildsprache unserer Arbeit People’s Justice so viele Menschen beleidigt hat", schreiben Taring Padi in einem Statement auf der Website der documenta. "Wir entschuldigen uns bei allen Zuschauer*innen und Mitarbeiter*innen der documenta fifteen, der Öffentlichkeit in Deutschland und insbesondere der jüdischen Gemeinde. Wir haben aus unserem Fehler gelernt und erkennen jetzt, dass unsere Bildsprache im historischen Kontext Deutschlands eine spezifische Bedeutung bekommen hat."

Genau diese letzte Aussage steht allerdings in der Kritik. Antisemitische Motive hätten grundsätzlich keinen Platz auf der documenta und auch sonst nirgendwo, sagt zum Beispiel Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main: "Juden als Blutsauger darzustellen, sollte nicht nur im deutschen Kontext ein Problem sein, sondern überall auf der Welt."

Abgebaut: Das Banner "People's Justice" von Taring Padi

Dem Vorwurf, sie seien antisemitisch, treten Taring Padi allerdings deutlich entgegen: "Als Kollektiv von Künstler*innen, die Rassismus jeglicher Art verurteilen, sind wir schockiert und traurig über die mediale Berichterstattung, die uns als antisemitisch bezeichnet. Mit Nachdruck möchten wir unseren Respekt für alle Menschen bekräftigen, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Rasse, Religion, ihrem Geschlecht oder ihrer Sexualität."

"Antisemitismus hat in unseren Gefühlen und Gedanken keinen Platz"

Das acht mal zwölf Meter große Banner People’s Justice wurde 2002 in Yogyakarta, Indonesien, von mehreren Mitgliedern des Künstlerkollektivs gemeinsam erstellt, schreiben Taring Padi. Und zwar "vor dem Hintergrund der schwierigen Lebensbedingungen, die wir unter einer Militärdiktatur erfahren hatten, in der Gewalt, Ausbeutung und Zensur an der Tagesordnung waren". Das Banner versuche, die "komplexen Machtverhältnisse aufzudecken, die hinter diesen Ungerechtigkeiten stehen". Insbesondere gehe es dabei "um den Massenmord an mehr als 500.000 Menschen in Indonesien im Jahr 1965, der bis heute nicht aufgearbeitet wurde".

Das Banner versuche, die "komplexen historischen Umstände durch eine Bildsprache einzufangen, die ebenso verstörend ist wie die Realität der Gewalt selbst", schreiben Taring Padi. Die Bildsprache sei jedoch "nie aus Hass gegen eine bestimmte ethnische oder religiöse Gruppe entstanden, sondern als Kritik an Militarismus und staatlicher Gewalt". Dass "eine mögliche Beteiligung der Regierung des Staates Israel so völlig unangemessen dargestellt" wurde, bedauert Paring Padi: "Wir entschuldigen uns aufrichtig dafür. Antisemitismus hat weder in unseren Gefühlen noch in unseren Gedanken einen Platz."

Das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa, die Kuratoren der documenta fifteen

Als Reaktion auf den Eklat veranstaltet die documenta zusammen mit der Bildungsstätte Anne Frank am Mittwoch (29.06.2022) in Kassel ein Podium zum Thema "Antisemitismus in der Kunst". Dort diskutieren unter anderem Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, und Hortensia Völckers, die künstlerische Direktorin und Vorstandsmitglied der Kulturstiftung des Bundes.

Auch Kuratorenteam entschuldigt sich: Erinnerung an die "schrecklichste Episode der deutschen Geschichte"

"Wir entschuldigen uns für die Enttäuschung, die Schande, Frustration, Verrat und den Schock, den dieses Stereotyp bei den Zuschauern und dem ganzen Team verursacht hat", hatten zuvor bereits die Kuratoren der documenta, das ebenfalls aus Indonesien stammende Kollektiv Ruangrupa, mitgeteilt. Man habe gemeinsam versagt, jene Teile in dem Kunstwerk zu erkennen, die klassische Stereotype von Antisemitismus hervorriefen. "Wir sehen ein, dass das unser Fehler war."

Man erkenne an, dass die Abbildungen an die "schrecklichste Episode der deutschen Geschichte erinnern, in der jüdische Menschen in beispiellosem Ausmaß angegriffen und ermordet wurden". Das Kollektiv will nach eigenen Angaben nun die Gelegenheit nutzen, um sich "über die grausame Geschichte und Gegenwart des Antisemitismus weiterzubilden".

Wo einst das Banner hing, steht jetzt nur noch ein leeres Gerüst

In einer Mitteilung auf der Internetseite der documenta bedankte Ruangrupa sich für die "konstruktive Kritik und Solidarität", sieht sich aber auch unfair behandelt: "Wir haben das Gefühl, dass viele der Anschuldigungen gegen uns erhoben wurden, ohne dass zuvor ein offener Austausch und gegenseitiges Lernen angestrebt wurde". Ruangrupa betonte aber auch: "Wir sind hier, um zu bleiben und entschlossen, diese Ausstellung allen Widrigkeiten zum Trotz offen zu halten."

Wer trägt die Verantwortung?

Die Aufarbeitung des Debakels ist währenddessen in vollem Gange. Die Antisemitismusbeauftragten von Bund und Ländern forderten Konsequenzen und eine klare Benennung der Verantwortlichen. "Die Feststellung der Verantwortlichkeiten im Umgang mit antisemitischer Bildsprache und anderen judenfeindlichen Inhalten ist dringend notwendig", erklärte die Bund-Länder-Kommission zur Bekämpfung von Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens. Es sei wichtig, "die Versäumnisse und Fehler bei Planung, Vorbereitung und Durchführung der documenta klarzustellen und Konsequenzen zu ziehen".

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (l.), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Generaldirektorin der documenta, Sabine Schormann, bei der Eröffnung der Kunstschau am 18. Juni 2022

Nach der Erklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz, wegen der Ereignisse nicht zur documenta fifteen zu kommen, hat Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle einen Brief an den Regierungschef geschrieben. Er halte die Absage von Scholz für unangemessen, da die documenta damit "quasi unter Generalverdacht gestellt werde", zitierte die Zeitung "Hessische/ Niedersächsische Allgemeine" einen Rathaussprecher. Ein Besuch des Bundeskanzlers ist allerdings kein fester Bestandteil des documenta-Programms. Scholz hatte mit Blick auf den Antisemitismus-Eklat erklärt, die Weltkunstausstellung nicht besuchen zu wollen.

Generaldirektorin will nicht zurücktreten

Trotz mehrerer Rücktrittsforderungen will die Generaldirektorin der documenta

fifteen, Sabine Schormann, an ihrem Amt festhalten. Sie wolle "das Schiff wieder auf Kurs bringen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Bei schwerer See gehe ein Kapitän nicht von Bord. Die Findungskommission der documenta, die Ruangrupa eingeladen hatte, teilte mit, sie stehe weiterhin zu ihrer Auswahl des indonesischen Künstlerkollektivs.

Die Behörde von Kulturstaatsministerin Claudia Roth fördert die documenta finanziell

"Insgesamt fanden wir die Präsentationen generös, zum Nachdenken anregend, lebendig und einladend. Die documenta fifteen bietet ein Bild einer Welt, die aus vielen Welten besteht, ohne Hierarchie oder Universalismus", erklärten die Kommissionsmitglieder Amar Kanwar, Charles Esche, Elvira Dyangani Ose, Frances Morris, Gabi Ngcobo, Jochen Volz, Philippe Pirotte und Ute Meta Bauer. Gleichwohl dürften Bilder, die an Nazi-Karikaturen erinnern, keinen Raum in der documenta haben. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hatte zuvor Konsequenzen für die Struktur der Kunstausstellung gefordert und dazu einen Fünf-Punkte-Plan vorgestellt. Danach will der Bund mehr Einfluss auf die documenta.

Derzeit wird die "documenta und Museum Fridericianum gGmbH" als eine gemeinnützige Gesellschaft von der Stadt Kassel und dem Land Hessen als Gesellschafter getragen und finanziert. Die Kulturstiftung des Bundes unterstützt die Weltkunstschau finanziell. Künftig sollten Verantwortlichkeiten "klar abgegrenzt und vereinbart werden".

Einen ersten Rücktritt in dem Antisemitismus-Streit gab es unterdessen beim documenta-Forum, einem Unterstützer-Gremium der alle fünf Jahre stattfindenden Kunstschau. Der Vorsitzende Jörg Sperling gab sein Amt auf, nachdem er in einem dpa-Interview die Entfernung des Taring-Padi-Banners kritisiert hatte und dafür seinerseits in die Kritik geriet.

documenta 15: Afrikas Blick auf die Welt Zurück an den Absender "Mitumba" ist das afrikanische Wort für Altkleiderpakete, die von Industriestaaten gespendet werden und auf den Märkten afrikanischer Länder landen. Teile davon werden verkauft. Das schadet den lokalen Märkten. Vieles landet auf dem Müll. Das "Nest"-Kollektiv aus Kenia dreht den Spieß um und schickt Elektroschrott und Altkleider wieder zurück: "Return to Sender" heißt die Installation.

documenta 15: Afrikas Blick auf die Welt The Nest Collective Nairobi Das "Nest"-Kollektiv aus Kenia setzt sich für ein neues Selbstverständnis des afrikanischen Kontinents gegenüber dem globalen Norden ein. Die Mitglieder (Foto) arbeiten zu vielen Themen, auch zur Rückgabe kolonialer Raubkunst. Die dystopische Müllinstallation in der Karlsaue wird durch ein Video ergänzt, das zeigt, wie die wirtschaftliche Ausbeutung Afrikas ungebremst weiter fortgesetzt wird.

documenta 15: Afrikas Blick auf die Welt Westliche Arroganz vom Sockel stürzen Das Museum Fridericianum in Kassel gleicht einem Labor, das zur Teilhabe einlädt. "Another Roadmap Africa Cluster" ist ein Zusammenschluss von Kollektiven aus 22 Städten. Die Mitglieder erarbeiten in Workshops eine gemeinsame Wissensbasis, die helfen soll, die Folgen des Kolonialismus aufzuarbeiten. Es geht aber auch darum zu fragen, wie Kunst heute vermittelt werden kann.

documenta 15: Afrikas Blick auf die Welt Von Kenia lernen Wajukuu Art Project ist ein Kollektiv aus Nairobi. Die documenta Halle wurde von den zwölf Mitgliedern in eine Wellblechhütte, wie sie typisch ist für den Slum von Lunga Lunga in Nairobi, verwandelt. Durch einen Tunnel, in dem Originalgeräusche aus Lunga Lunga zu hören sind, geht es in den Ausstellungsraum, wo sich Kunstwerke, aber auch traditionelle Gegenstände des Kollektivs befinden.

documenta 15: Afrikas Blick auf die Welt Einheit von Kunst und Leben Wie bei fast allen Kollektiven geht es auch beim Wajukuu Art Project darum, die Gesellschaft zu verändern und ein besseres Mitspracherecht für alle zu erreichen. Kunst ist so Mittel zum Zweck. In Kassel wurde das Wajukuu Art Project rekonstruiert. Es soll Menschen motivieren, sich frei zu entfalten, und schafft durch die Produktion und den Verkauf von Kunst gleichzeitig neue Arbeitsplätze.

documenta 15: Afrikas Blick auf die Welt Action-Comedy aus Uganda Der Film "Football Kommando" ist eine Mischung aus Karate-Action und Verfolgungsjagd. Es geht um Menschenhandel und um einen deutschen Fußballspieler, der seinen Sohn sucht. Ramon Film Productions dreht seit 2005 in Kampala No-Budget-Filme. Die Schauspielerinnen und Schauspieler stammen aus dem Viertel, in dem sich das Filmstudio Wakaliga Uganda befindet und haben beim Filmen Mitspracherecht.

documenta 15: Afrikas Blick auf die Welt Fondation sur le Festival de Niger Was in Indonesien das Prinzip Lumbung ist - also das Teilen von Ressourcen - ist bei "Fondation sur le Festival de Niger" die Maaya-Philosophie. Maaya regelt das Miteinander in der Gesellschaft Malis. Auf der documenta treffen Werke junger Künstler auf uralte Traditionen. So treten einerseits junge Musiker auf, andererseits lädt jeden Abend die Teezeremonie alle Besucher zum Austausch ein.

documenta 15: Afrikas Blick auf die Welt Marionetten - Tradition und Moderne 200 Masken und Holzpuppen aus Mali stellt das Kollektiv von Fondation sur le Festival Niger auf der documenta vor. Diese Figuren sind Teil eines kulturellen Erbes, das Mythen und Legenden des westafrikanischen Landes vermittelt. Yaya Coulibali von der Cie Sogolon gibt diese Tradition an heutige Generationen weiter. Autorin/Autor: Sabine Oelze



kt/nf/mf/sd/suc (dpa/epd)