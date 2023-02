FC Chelsea auf großer Einkaufstour

Das sei "sehr wild, das muss man einfach sagen. Geld spielt dort keine Rolle", kommentierte Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl im Sky-Interview die jüngsten Transfer-Aktivitäten des FC Chelsea. 121 Millionen Euro für Weltmeister Enzo Fernandez aus Argentinien, 70 Millionen für Mykhaylo Mudryk aus der Ukraine - kurz vor Ende des Winter-Transferfensters haben es die in der Premier League aktuell nur auf Platz 10 rangierenden Londoner nochmal richtig krachen lassen. Insgesamt gaben sie im Winter rund 330 Millionen Euro aus - mehr als die Top-Ligen in Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich zusammen.

Seit dem Saisonbeginn am 1. Juli 2022 investierte Chelsea über 611 Millionen Euro für neue Spieler. Dem gegenüber stehen Transfererlöse von nur rund 68 Millionen in diesem Zeitraum.

Teuerster Transfer des Winters: Enzo Fernandez, hier im WM-Duell mit dem Niederländer de Jong (l.), kostet Chelsea 121 Millionen Euro.

Obwohl der Jahresumsatz des FC Chelsea rund ein Fünftel niedriger als der des FC Bayern in der Bundesliga liegt, übertreffen die Blues die Münchener bei den Ausgaben um ein Vielfaches. Dabei sollten die neuen Financial-Sustainability-Regeln der UEFA, die die Financial-Fairplay-Vorgaben abgelöst haben, solche finanziellen Exzesse eigentlich verhindern.

Lange Vertragslaufzeiten

Externe Geldgeber dürfen künftig eine Differenz von bis zu 60 Millionen über einen Zeitraum von drei Jahren ausgleichen, nicht mehr. Alles weitere muss über fußballbezogene Einnahmen generiert werden. Nach den Worten des Vorsitzenden der Interessenvertretung der europäischen Fußballvereine ECA, des Katarers Nasser Al-Khelaifi, sollten die neuen Regeln "einfach, fair, transparent und durchsetzbar" sein. Al-Khelaifi ist Präsident des französischen Spitzenklubs Paris St. Germain.

Auffällig an den Neuzugängen des FC Chelsea ist: Besonders talentierte, wertvolle Spieler werden mit Achtjahresverträgen ausgestattet. Dabei schreibt die FIFA eine Höchstgrenze von fünf Jahren vor. Im Bereich der DFL hält man sich auch daran, in manchen anderen Ländern dagegen nicht, denn die FIFA-Vorschrift enthält eine Ausnahme: "Verträge mit anderen Laufzeiten sind nur zulässig, wenn sie mit den nationalen Rechtsvorschriften vereinbar sind."

Regeln mit Schlupflöchern

In Großbritannien gibt es kein Gesetz gegen lange Laufzeiten, der FC Chelsea handelt also rechtskonform. In Deutschland gibt es das übrigens auch nicht. Allerdings halten sich Vereine weitgehend an die DFL-Empfehlung, die da heißt: "Die Höchstlaufzeit eines Vertrages soll fünf Jahre nicht überschreiten." Bundesligist Bayer 04 Leverkusen allerdings ging kürzlich einen eigenen Weg, als er Noah Mbamba für fünfeinhalb Jahre an den Verein band.

Vertragsabschlüsse mit langer Laufzeit von bis zu acht Jahren bedeuten wiederum die Möglichkeit, die Ablösesumme für die Profis über eine längere Periode abzuschreiben, sprich zu verteilen. Das kann sich sowohl steuerlich auswirken als auch dabei helfen, die Sustainability-Regeln der UEFA einzuhalten. Zudem hat der Club Planungssicherheit und kann bei positiver Entwicklung auch höhere Transfererlöse erzielen, als wenn der Vertrag kurz vor dem Ablauf steht.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 10 - Eden Hazard Nach sieben Jahren beim englischen Premier-League-Klub FC Chelsea verlässt der Belgier Eden Hazard (2.v.l.) im Sommer 2019 die Insel und heuert bei Real Madrid an. Die "Königlichen" aus der spanischen Hauptstadt berappen für den Spielmacher 115 Millionen Euro.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 9 - Cristiano Ronaldo Es ist eine der wenigen Rekord-Kategorien, in der Cristiano Ronaldo nicht an der Spitze steht. 2009 wechselt der portugiesische Superstar für die damalige Rekordsumme von 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid. 2018 zahlt Juventus Turin für den fünfmaligen Weltfußballer sogar 117 Millionen Euro.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 8: Jack Grealish Im Sommer 2021 verlässt Jack Grealish seinen Heimatverein Aston Villa, dessen Trikot er seit dem sechsten Lebensjahr getragen hat. Manchester City bringt für den Linksaußen der englischen Nationalmannschaft 115,5 Millionen Euro auf - Rekord für einen Transfer innerhalb der Premier League. Grealish trägt an dem Stempel "teuerster englischer Spieler" schwer, wie er später selbst einräumt.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 7: Antoine Griezmann Nach langem Transferpoker wechselt der damalige Weltmeister aus Frankreich 2019 von Atletico Madrid zum FC Barcelona. Barça überweist die in Griezmanns altem Vertrag festgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen Euro an den Liga-Rivalen. Der Stürmer erhält einen Fünfjahresvertrag - mit einer Ausstiegsklausel über 800 Millionen Euro. Für deutlich weniger Geld wechselt er später zurück zu Atletico.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 6: Enzo Fernandez Gutes Geschäft für Benfica Lissabon: Im Sommer 2022 eisen die Portugiesen Mittelfeldspieler Enzo Fernandez für 14 Millionen Euro vom argentinischen Traditionsverein River Plate los, sieben Monate später verkaufen sie ihn für 121 Millionen Euro an den FC Chelsea. In der Zwischenzeit wurde Fernandez mit Argentinien Weltmeister - und in Katar als bester junger Spieler des Turniers geehrt.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 5 - Joao Felix Der portugiesische Nationalspieler (r.) gilt als Jahrhunderttalent. Joao Felix ist ein Spielgestalter und kann am Ball fast alles: Er schießt beidfüßig und verfügt über eine exzellente Kopfballtechnik. Im Sommer macht Atletico Madrid das Rennen der Topklubs, die um den Jungstar werden. Die Spanier überweisen für Felix 127,2 Millionen Euro an Benfica Lissabon.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 4 - Philippe Coutinho 2017 wechselt der brasilianische Mittelfeldspieler für 135 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona. So richtig glücklich wird Philippe Coutinho bei den Katalanen nicht. 2019/20 spielt er auf Leihbasis für den FC Bayern eine Saison in der Bundesliga. Der deutsche Rekordmeister zieht anschließend jedoch nicht die Kaufoption für Coutinho über 120 Millionen Euro.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 3 - Ousmane Dembélé Bei Borussia Dortmund als Juwel gefeiert, weckt Ousmane Dembélé schon sehr bald das Interesse der größten europäischen Klubs. Der französische Nationalspieler wechselt im Sommer 2017 zum FC Barcelona - für eine Ablösesumme von 140 Millionen Euro. Noch niemals zuvor hat ein Bundesliga-Verein so viel für einen Spieler kassiert.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 2 - Kylian Mbappé Längst ist der Franzose zu einem der besten Spieler der Welt gereift. Viele nennen Kylian Mbappé in einem Atemzug mit Superstars wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Im Sommer 2017 lässt sich Paris St. Germain den damals 18 Jahre alten Stürmer von Ligakonkurrent AS Monaco 180 Millionen Euro kosten. 2018 wird Mbappé mit Frankreich Weltmeister, 2022 Vizeweltmeister.

Die teuersten Fußball-Transfers der Welt Platz 1 - Neymar 222 Millionen Euro - das ist die Ablösesumme, die 2017 im Vertrag des brasilianischen Superstars Neymar beim FC Barcelona festgeschrieben ist. Eine Phantasiesumme, denken die meisten - bis die katarischen Geldgeber von Paris St. Germain kommen. Den ersehnten ersten Champions-League-Titel konnten bisher jedoch weder Neymar noch Mbappé dem französischen Topverein bescheren. Autorin/Autor: Stefan Nestler



Warum aber hat die DFL die UEFA und die FIFA nicht längst zum Handeln aufgefordert? Der Sportrechtler Martin Stopper berät unter anderem die DFL in Rechtsfragen. "Die ECA ist viel stärker, hat viel mehr Gewicht als ein Verband", sagt Stopper der DW. Es gibt keine Idee der DFL, die Einhaltung der Vorschriften anzumahnen. Die DFL ist die Vertreterin der Vereine, und da gibt es viele verschiedene Meinungen."

Kann die UEFA dem Treiben Einhalt gebieten?

Dennoch soll nun die UEFA nach Informationen der Londoner Zeitung "The Times" planen, dieses Schlupfloch zum kommenden Sommer zu schließen. Die nicht näher bezeichnete Quelle wird zitiert mit den Worten: "Wenn andere Klubs anfangen, das Gleiche mit Achtjahresverträgen zu tun, wird es ein Chaos geben, also müssen wir sie schützen. Damit wird ein Problem einfach in die Zukunft verlagert. Entweder bleibt ein Verein auf einem Spieler mit einem hohen Gehalt sitzen, den er nicht verkaufen kann, oder erzielt, wenn er ihn nach drei oder vier Jahren verkauft, [buchhalterisch] keinen großen Gewinn, weil ein Großteil der Ablösesumme noch nicht amortisiert ist."

Seit Neuestem auch in Chelsea, zunächst nur leihweise: Portugals Joao Felix

Beim FC Chelsea steht aber schon der nächste große Deal an. Gerade ist der portugiesische Superstar Joao Felix auf Leihbasis nach London gewechselt. Für eine Gebühr von elf Millionen mit angeblich anschließender Kaufoption. Felix´ Marktwert wird aktuell auf 50 Millionen Euro taxiert. Chelsea wird aber sicher tiefer in die Tasche greifen.

Bei so schwindelerregenden Dimensionen bleibt Dortmunds Sportdirektor Kehl nur die Konzentration auf die eigene Arbeit: "Wir müssen unser Geld hier auf eine andere Art und Weise einfach verdienen", sagte Kehl gegenüber Sky. Der BVB müsse bei Verpflichtungen "noch schneller sein, wir müssen noch früher dran sein. Das macht es herausfordernd, aber wir schaffen es trotzdem."