Wimbledon: Roger Federer locker weiter

Titelverteidiger Roger Federer steht in Wimbledon ohne Satzverlust in der dritten Runde. Wie in seinem Erstrundenmatch hatte der Schweizer auch beim 6:4, 6:4, 6:1 gegen den slowakischen Tennisprofi Lukas Lacko keine Probleme. Bei eigenem Aufschlag gab er während des gesamten Spiels nur neun Punkte ab. "Wichtig ist, da draußen Spaß zu haben. Ich versuche, so viel wie möglich zu variieren. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen", sagte Federer nach dem Spiel. "Mit Blick auf das weitere Turnier ist es auch gut, dass ich nur drei Sätze gebraucht habe und damit Kräfte sparen konnte."

Der Topfavorit wird nun am Freitag von dem Deutschen Jan-Lennard Struff oder dem Kroaten Ivo Karlovic herausgefordert. Federer strebt seinen neunten Wimbledon-Titel an. Die Sandplatz-Saison inklusive der French Open in Paris hatte der 36 Jahre alte Rekord-Grand-Slam-Sieger ausgelassen, um sich optimal auf das Rasenturnier im Südwesten Londons vorzubereiten.

Gesundheitliche Probleme

Für Petkovic ist das Turnier schon vorbei

Eine gesundheitlich angeschlagene Andrea Petkovic hat den Einzug in die dritte Runde von Wimbledon verpasst. Die Deutsche verlor gegen die Belgierin Yanina Wickmayer 4:6, 3:6 und schied als vierte Deutsche beim Rasenturnier in London aus. Petkovic ging es offensichtlich nicht gut, sie rief beim Stande von 2:3 im zweiten Satz die Ärztin auf den Platz. Wickmayer hatte in der ersten Runde bereits Mona Barthel besiegt.

Am Mittwoch sind aus deutscher Sicht noch Julia Görges und Mallorca-Siegerin Tatjana Maria im Einsatz, Angelique Kerber bestreitet ihre Zweitrundenpartie am Donnerstag.

