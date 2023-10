Der französische Fotograf Luca Melcarne ist weit in ein Steinbock-Gebiet in den Alpen vorgedrungen, um dieses faszinierende Bild aufzunehmen. Um dorthin zu gelangen, verbrachte er eine eiskalte Nacht in einem provisorischen Unterschlupf in den französischen Alpen, unternahm eine sechsstündige Skitour durch einen Naturpark und musste die Kamera mit seinem Atem auftauen.