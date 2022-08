Wieder US-Delegation in Taiwan

Der Delegation gehören fünf US-Vertreter an. Geleitet wird sie von dem demokratischen Senator Ed Markey. Wie es heißt, geht es um einen zweitägigen Besuch. Demnach werden die fünf US-Politiker auch Taiwans Präsidentin Tsai Ing-Wen treffen.

Teil einer größeren Reise

Der Stopp in Taiwan findet nach Angaben des American Institute in Taiwan im Rahmen einer größeren Reise in die indopazifische Region statt. Bei den Treffen in Taiwan soll es um die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan, regionale Sicherheit, Handel, globale Lieferketten oder Klimawandel gehen, hieß es weiter.

Auf den Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi hatte China mit scharfer Kritik und Militärmanövern reagiert

Als Reaktion auf den Besuch Pelosis hatte China groß angelegte Militärübungen rund um Taiwan durchgeführt und dabei auch eine mögliche Eroberung und Einnahme der demokratisch regierten Insel geübt. Zuletzt waren am Samstag 13 chinesische Kampfflugzeuge in den Luftraum Taiwans eingedrungen.

Die Regierung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und droht allen Ländern, die Kontakte dorthin pflegen oder aufbauen, mit Konsequenzen. Hingegen versteht sich Taiwan längst als unabhängig.

haz/qu (dpa, rtr, afp, ap)