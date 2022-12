Wie wohnen wir klimagerecht, günstig und gut?

Gebäude sind der größte Klimakiller: sie verursachen weltweit zehn Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Das entsteht beim Erzeugen von Wärme und Strom und beim Bau. Pro Erdbewohner sind das im Durchschnitt rund 1,3 Tonnen CO2 pro Jahr.

Laut einer UN-Studie verursachte im Jahr 2021 der Gebäudesektor 37 Prozent der energiebedingten CO2-Emissionen weltweit - mehr als die Industrie (30%) und der Verkehrssektor (22%).

Wie lassen sich diese hohen Emissionen senken, und mit welchen Maßnahmen können wir nachhaltig, günstig und gut wohnen?

Mehr Wohnraum, mehr CO2

In den letzten hundert Jahren ist nicht nur die Zahl der Menschen auf der Erde, sondern auch deren Raumverbrauch gestiegen. Gleichzeitig stiegen auch die Einkommen und die Zahl der Menschen, die allein wohnen, drastisch an. Doch die Unterschiede sind riesig. Während in Nigeria eine Person auf durchschnittlich sechs Quadratmeter Wohnfläche wohnt, sind es in der Türkei 18, in Brasilien 24, in China 30, in der EU 38 und in den USA 75 Quadratmeter pro Person.

In Deutschland hat sich die durchschnittliche Wohnfläche pro Person seit dem Jahr 1950 von 15 Quadratmeter auf 48 Quadratmeter mehr als verdreifacht. Viel Platz haben hier vor allem ältere Menschen, deren Kinder aus dem Haus sind: Seniorinnen und Senioren leben im Schnitt auf über 60 Quadratmeter Wohnfläche.

Je mehr Wohnungen und Häuser gebaut und bewohnt werden, desto mehr Energie wird für Heizung und Strom gebraucht, und desto mehr CO2 entsteht durch Neubauten.

Sehr effektiv: In den Niederlanden werden Häuser mit vorgefertigten gut gedämmten Wänden schnell und günstig saniert

Dämmung spart Energie, Geld und CO2

Ältere Gebäude brauchen besonders viel Energie fürs Heizen. Das ist teuer und frisst Ressourcen. Durch Dämmung und moderne Lüftungsanlage lassen sich bei alten Gebäuden bis zu 90 Prozent Energie sparen.

Darüber hinaus können Heizkosten reduziert werden, wenn weniger Wohnraum genutzt wird.

Wie heizen wir günstig klimaneutral?

Der Heizbedarf kann statt mit fossilen Brennstoffen auch klimafreundlicher mit mit Biogas, Holz oder Pellets gedeckt werden. Da diese Ressourcen jedoch zunehmend knapper und damit teurer werden, raten Experten vor allem zum Heizen mit Wärmepumpen. Aus dem Erdreich oder der Luft ziehen diese Umweltwärme, werden mit Strom angetrieben und erzeugen so aus einer Kilowattstunde (kWh) Strom bis zu sieben kWh Wärmeenergie.

Diese Technik verursacht keinen gesundheitsschädlichen Feinstaub und wenn Ökostrom verwendet wird auch kein CO2. In Skandinavien werden schon lange Gebäude mit Wärmepumpen beheizt undFernwärmenetze mit Großwärmepumpen betrieben . In Kombination mit Solarthermie, Biomasse und Tiefengeothermie sind dort einige Fernwärmenetze schon heute fast klimaneutral.

Großwärmepumpe für Norwegen: Diese 10 MW-Anlage kann 5000 Wohnungen mit Wärme versorgen.

Eigener Sonnenstrom ist unschlagbar günstig

Der Strombedarf in Gebäuden lässt sich etwa durch sparsame Heizungspumpen, energieeffiziente Kühlschränke und LEDs deutlich senken. Mit Photovoltaik auf Dächern und Fassaden kann Strom direkt am Haus günstig und klimafreundlich erzeugt werden.

Im sonnenarmen Deutschland kostet der Solarstrom vom Hausdach mit einer neuen Anlage inzwischen weniger als zehn Eurocent pro kWh. Das ist weniger als ein Viertel im Vergleich zu Strom aus dem Netz, der im Schnitt etwa 40 Cent pro kWh kostet. Die Investition in Module auf dem Dach haben sich so in 5 bis 15 Jahren amortisiert und danach erzeugen sie rund zwei Jahrzehnte kostenlosen Strom.

Nachwachsendes Material statt Beton, Stahl und Kunststoff

Beim Bau von Gebäuden wird viel CO2 emittiert, 0,5-0,8 Tonnen CO2 pro Quadratmeter Wohnfläche. Das sind beim Bau einer neuen 100 Quadratmeter-Wohnung etwa 50 bis 80 Tonnen CO2. Zum Vergleich: In Indien liegt der der CO2-Ausstoß pro Kopf bei zwei Tonnen pro Jahr.

Verursacht werden die Emissionen vor allem bei der Herstellung von Zement, Kalk und Gips (25%), beim Bau selber (10%) sowie in der Produktion von Baustoffen wie Dämmplatten (8%) und Metallen (8 %).

Durch alternative Baustoffe wie Holz und nachwachsende Dämmstoffe wie zum Beispiel Stroh lassen sich die CO2-Emissionen im Neubau drastisch senken, in Deutschland um rund 50 Prozent.

Dieser sanierte Altbau in Innsbruck braucht weniger Energie als ein normaler Neubau und liefert Sonnenstrom vom Dach

Sanieren statt Neubau spart Geld und CO2

Ältere Gebäude aufzuwerten statt neue zu bauen ist spart natürlich auch viel CO2 und senkt Kosten. Die Sanierung kostet meist weniger als ein Viertel im Vergleich zum Neubau. Der CO2-Ausstoß durch Bau und Betrieb kann so mehr als halbiert werden.

Architekten, Wissenschaftler, Umweltverbände fordern ein Umdenken bei Stadtplanern und Bauwilligen. Abrisse und Neubauten sollten nach Möglichkeit vermieden werden, die Sanierung von Altbauten müsse zur Norm werden, so die Forderung.

30 qm² Wohnraum pro Person für den Klimaschutz?

Angesichts von Wohnungsnot und Klimakrise ist ein Umdenken auch in der Gesellschaft und Politik gefordert. "Die Fläche, auf der heute in Deutschland gelebt wird, würde für 200 Millionen Menschen ausreichen – würden diese sich mit einer Fläche zufriedengeben, die in den 1960er Jahren üblich war", so die Soziologin Maike Böcker. Sie arbeitet am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen und beschreibt das Dilemma und die Herausforderung der klimafreundlichen Gesellschaft in ihrem Buch "Wie wird weniger genug". In Deutschland leben heute rund 83 Millionen Menschen, weltweit sind es über acht Milliarden.

Um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, fordert die Denkfabrik Wuppertal Institut in seiner Studie den wachsenden Wohnraumbedarf pro Kopf "durch intelligente und flexible Nutzungsformen" in Deutschland zu stoppen und zu verringern.

Die Technische Universität Graz (Schweiz) geht in einem Szenario davon aus, dass der weltweite Energiebedarf trotz steigender Bevölkerungszahl um 40 Prozent sinken müsse, damit die 1,5-Grad-Grenze eingehalten werden kann. Die Forschenden empfehlen dafür im globalen Durchschnitt einen Wohnraum von 30 Quadratmeter pro Person.

Wohnprojekte nutzen viel Raum gemeinsam und sind beliebt. Hier in Eyach (Deutschland) leben Jung und Alt in einer umgebauten Fabrik.

Besser wohnen im Alter mit mehr Kontakt

Ein großes Sparpotential sehen Experten vor allem bei Senioren. In Industrieländern wie Deutschland leben viele ältere Alleinstehende oder Ehepaare nach dem Auszug der Kinder in eher großen Wohnungen oder Häusern,

die oft nicht altersgerecht ausgestattet sind. Gleichzeitig fehlt Wohnraum für junge Familien besonders in Städten.

Hier könne gezielte Beratung und Angebote helfen sagt der Stadtplaner und Wirtschaftswissenschaftler Daniel Fuhrhop. "Das kann etwa sein, in eine kleinere Wohnung umzuziehen ebenso wie vorhandene Wohnungen umzubauen und so etwa Einliegerwohnungen zu schaffen. Auch die Untervermietung oder das Zusammenwohnen mit anderen Menschen sind Optionen. Es gibt viele tolle und erprobte Modelle."

Einige Universitäten vermitteln inzwischen Studenten, die gegen Unterstützung im Haushalt günstig bei Senioren wohnen können.Immer beliebter sind auch Wohnprojekte für Alt und Jung mit kleinen individuellen Wohneinheiten und viel Gemeinschaftsfläche wie Garten, Werkstatt, Atelier, Wasch- und Fitnessraum. Büroflächen und Gästezimmer können bei diesem Modell für eine bestimme Zeit günstig dazu gebucht werden. Viele Bewohner schätzen solche Gemeinschaftsquartiere, sie verbringen viel gemeinsame Zeit, lernen sich besser kennen und unterstützen sich gegenseitig.

Klimafreundliche Häuser fürs 21. Jahrhundert Freiburger Solarsiedlung als Vorbild Die Häuser sind stark gedämmt, die großen und hochwertigen Scheiben lassen viel Sonnenenergie herein. Wärme aus der verbrauchten Luft heizt die Frischluft auf und das Dach erzeugt den nötigen Strom. Seit dem Jahr 2000 ist diese Siedlung in Freiburg ein Mekka für Architekten aus der ganzen Welt.

Klimafreundliche Häuser fürs 21. Jahrhundert Mehr Komfort und geringere Kosten Die Räume sind heller, die Luftqualität ist besser und die Temperatur bleibt konstant. Zwar kostet der Bau eines Passivhauses fünf bis sechs Prozent mehr, dafür werden die Kosten für die Energie eingespart. In der Bilanz ist das Wohnen günstiger.

Klimafreundliche Häuser fürs 21. Jahrhundert Hotelkette setzt auf Passivbau Die Alpen-Hotelkette Explorer baut ihre Hotels inzwischen nach dem Standard der Passivhäuser und spart damit Kosten. Dank der guten Isolierung kommt dieses Allgäuer Hotel selbst im Winter ohne zusätzliche Heizung aus. Eine Solaranlage auf dem Dach deckt einen Großteil des Strombedarfs.

Klimafreundliche Häuser fürs 21. Jahrhundert Funktioniert auch im Winter Passivhäuser brauchen im Vergleich zum Altbau nur noch etwa ein Zehntel der Energie, im Vergleich zum Neubau etwa ein Fünftel. Diese Häuser der finnischen Sozialwohnungsgesellschaft sind besonders gut gedämmt. Die Fenster haben vier Glasscheiben.

Klimafreundliche Häuser fürs 21. Jahrhundert Kostenbremse für Mieter Dieses Null-Energie-Haus mit drei Wohnungen ist eines der ersten Passivhäuser in Philadelphia. Es gilt als Beispiel für Energieeinsparung im sozialen Wohnungsbau. So gelingt es, die Energiekosten garade auch für ärmere Mieter niedrig zu halten.

Klimafreundliche Häuser fürs 21. Jahrhundert Deutschland und Österreich sind Pioniere Das weltweit erste Passiv-Bürohochhaus prägt die Skyline von Wien. In Österreich und Deutschland gibt es inzwischen viel Know-how, zudem beflügeln Kostenersparnis und Klimaschutz die Umsetzung. Rund 50.000 Passivhäuser gibt es weltweit, über die Hälfte stehen in Österreich und Deutschland.

Klimafreundliche Häuser fürs 21. Jahrhundert Auch Sanierung lohnt sich Dieses alte Hochhaus steht seit 1968 in Freiburg, 2011 wurde es saniert. Es ist das erste sanierte Passivhochhaus der Welt. Der Energiebedarf für die 140 Wohnungen konnte so um 80 Prozent gesenkt werden.

Klimafreundliche Häuser fürs 21. Jahrhundert Globales Interesse Die effiziente Bauweise stößt auf weltweites Interesse. Dieser Architekt erklärt Kollegen die Sanierung alter Wohnblöcke in Frankfurt. Die Stadt will Schulen, Kindergärten, Bürobauten und rund 80.000 städtische Wohnungen mit der Passivhaustechnik sanieren. Bis 2050 will Frankfurt klimaneutral sein.

Klimafreundliche Häuser fürs 21. Jahrhundert China zieht nach Deutsche und chinesische Passivhaus-Pioniere vor einem Modell einer Fabrik nach Passivhausstandard in Harbin/China. Die chinesische Firma Sayyas baut dort Fenster für Passivhäuser und zählt zu den Pionieren der Energiespartechnik in China.

Klimafreundliche Häuser fürs 21. Jahrhundert China will Energiebedarf bremsen Dieses Passivhaus in Urumqi ist eines der ersten in China und wurde 2014 fertiggestellt. Die Regierung will mit effizienten Häusern den nationalen Energiebedarf bremsen. China erlebt einen Bauboom. Bis zum Jahr 2034 wird mit einer Verdopplung der Gebäudezahl gerechnet.

Klimafreundliche Häuser fürs 21. Jahrhundert Größte Passivhaussiedlung der Welt In Heidelberg entsteht ein kompletter Stadtteil in Passivhausbauweise. 2012 zogen hier die ersten Bewohner ein, bis 2022 soll die Siedlung am Hauptbahnof fertig sein. 7000 Menschen sollen dann hier leben und fast so viele Menschen hier arbeiten. Es ist die derzeit größte Passivhaussiedlung der Welt und ist auch Vorbild für große Passivhaus-Projekte in China.

Klimafreundliche Häuser fürs 21. Jahrhundert Modell für Europa Das erste "Null-Energie"-Bürohaus der Bundesregierung wurde im Sommer 2013 in Berlin eröffnet. Die Solaranlage auf dem Dach liefert die gesamte Energie für das Gebäude. Solche Häuser sind inzwischen auch Modell für die Zukunft. In der EU sollen ab jetzt alle Neubauten sogenannte "Nearly Zero-Energy Buildings" sein. Autorin/Autor: Gero Rueter