Wie wird Landwirtschaft grüner?

"Kartoffeln - köstlich und gesund" steht auf dem Schild an der Toreinfahrt. Man könnte das Attribut "rar" noch hinzufügen. Der Slogan entspricht Cornel Lindemann-Berks Philosophie: Klasse vor Masse. "Wir haben im Sommer zu wenig Regen. Da wir nicht bewässern wollen, haben wir aus der Schwäche eine Stärke gemacht."

50 Prozent geringer sind die Erträgeals möglich wäre, dafür schmecken auch seltene Sorten wie Bergerac oder Bamberger Hörnchen nicht wässrig, sondern kräftig und sind reich an vielen Mineralstoffen wie Kalium oder Magnesium. Kunden kommen aus der ganzen Region, um die leckeren Erdäpfel im Hofladen zu kaufen.

Letzten Sommer jedoch freuten sich die Kunden besonders über die üppigen, bunten Blumen am Feldrand vor seinem Hof: Roter Mohn, Blaue Kornblumen, wilde Margeriten und die vielen summenden Insekten.

Selten, alt, exotisch und doch aus der Region: Lila oder Bergerac-Kartoffeln vom Hof Neu-Hemmerich - für Abwechslung auf dem Teller und zum Erhalt der Sortenvielfalt

"Die Arten haben zugenommen und die Anzahl jeder Insektenart hat sich um das Vierfache erhöt", erzählt der Agronom. Wissenschaftler hatten den Zuwachs auf dem Blühstreifen erfasst, nachdem gezielt Pflanzen für Insektenund Vögel ausgebracht worden waren. Hier finden die Tiere nun Nektar, Nahrung und Deckung und können sich vermehren.

So wird aus konventionell Bio-Landbau

Das Familienunternehmen im Rheinland zählt zu den zehn F.R.A.N.Z-Demonstrationsbetrieben, die in Deutschland von 2017 bis 2027 praxistaugliche und wirtschaftlich tragfähige Naturschutzmaßnahmen neben dem Ackerbau testen und realisieren. F.R.A.N.Z. steht "Für Ressourcen Agrarwirtschaft und Naturschutz mit Zukunft".

Der Betrieb ist so auf dem Weg zum Ökoanbau. "Im Rahmen des Projektes behandeln wir Flächen weder mit Gülle noch mitPflanzenschutzmitteln. Doch der Ertrag ist mitunter gleich null, weil Unkräuter wie Disteln und Kletten überhand nehmen", hat der passionierte Landwirt erfahren. Neben einer einzigen Nutzpflanze bilden sich normalerweise 30 unerwünschte Kräuter und Gräser.

Wächst und gedeiht: Blühstreifen mit Wildblumen und Kräutern neben dem bewirtschafteten Acker

Mit Getreide- und Rapsanbau macht Lindemann-Berk seit Jahren Verluste. Er lacht, weil er längst nicht mehr von der Landwirtschaft leben muss, sondern inzwischen von der Vermietung von Wohnungen auf seiner historischen und imposanten Hofanlage leben kann. Der Getreideanbau sei jedoch wichtig im Rahmen der Fruchtfolge. Er betreibt keinen Monokulturanbau, sondern Fruchtfolgewirtschaft wie vor Jahrhunderten praktiziert. Unterschiedliche Pflanzen an gleicher Stelle zu züchten, dient der Bodenregeneration und reduziert Krankheits- und Schädlingsbildung.

In anderen Versuchen fürF.R.A.N.Z. hat Lindemann-Berk Mais und Stangenbohnen gemeinsam ausgesät. Die Bohnen ziehen am Mais hoch, weniger Licht erreicht den Boden, was den Unkrautwuchs erheblich verringert. Als Viehfutter erreicht der Mix eine hohe biologische Wertigkeit, da Bohnen reich an Proteinen sind, während Mais Stärke liefert.

In einer Maiskultur auf Gut Neu-Hemmerich wurdenFeldlerchenfenster angelegt. So konnten die stark dezimierten Vögel ungestört am Boden im dichten Getreide brühten.

Warum wir uns über Unkraut freuen sollten Der starke Löwenzahn Eine der bekanntesten Unkrautarten ist der zu unrecht verrufene Löwenzahn. Seine kräftigen Wurzeln können harte Erde aufbrechen und ermöglichen so, dass Pflanzen mit kürzeren Wurzeln an Nährstoffe gelangen. Die gesamte Pflanze ist essbar und soll eine heilende Wirkung besitzen. Ihre knallgelben Blüten sind eine wichtige Nektarquelle für Bestäuber — und man kann Löwenzahnwein aus ihnen machen.

Warum wir uns über Unkraut freuen sollten Vom Feld auf die Gabel Feldsalat (die grünen Blätter im Bild) wächst oft als Unkraut auf Getreidefeldern, aber ist auch als Salat auf Tellern weltweit beliebt. Er schmeckt herzhafter als gewöhnlicher Kopfsalat und kann über einen längeren Zeitraum geerntet werden, was ihn bei Gärtnern beliebt macht.

Warum wir uns über Unkraut freuen sollten Inspiration Natur Die Klette kennt man vielleicht eher als die Pflanze, die sich mit ihren winzigen Haken in der Kleidung verfängt — oder im Fell unserer Vierbeiner. Diese einzigartige Fähigkeit hilft der Klette dabei, ihre Samen zu verteilen. Und sie inspirierte den Schweizer Ingenieur Georges de Mestral zur Erfindung des heute allgegenwärtigen Befestigungssystem, das ihren Namen trägt: Klettverschluss!

Warum wir uns über Unkraut freuen sollten Wild und frei Sehr beliebt bei Essenssammlern: Bärlauch ist leicht zu erkennen, weit verbreitet und lecker! Die Pflanze hat trotz ihres starken Knoblauchgeruchs einen milden Geschmack, was sie zu einer guten Zutat für Suppen, belegte Brote und Pesto macht. Und sie schmeckt nicht nur gut: Bärlauch hat auch antibakterielle Eigenschaften und kann helfen, Cholesterinspiegel und Blutdruck zu senken.

Warum wir uns über Unkraut freuen sollten Mehr als nur juckende Stiche Brennnesseln haben mehr zu bieten als juckende Stiche auf der Haut. Man kann aus ihnen Tee, Suppe und sogar Käse machen; aus ihren Fasern lassen sich sogar Stoffe weben. Brennnesseln enthalten viel Stickstoff und eignen sich damit exzellent als Dünger für andere Pflanzen. Und sie sind ein Paradies für Marienkäfer. Die dünnen Härchen sind ideal für die Eiablage der Insekten.

Warum wir uns über Unkraut freuen sollten Natürliche Heilung Wir können Brennnesseln nicht ohne ihr heilendes Gegenstück erwähnen: den Ampfer. Wird man von einer Brennnessel gestochen, kann es helfen, ein Ampferblatt auf die gereizte Haut zu reiben. Das ist nicht wissenschaftlich belegt, aber die Theorie ist, dass die Blätter "natürliche Antihistamine" enthalten sollen. Andere sagen, es ist lediglich das Reiben, was den Schmerz lindert.

Warum wir uns über Unkraut freuen sollten Plage mit Potential Die Wasserhyazinthe ist eine der aggressivsten invasiven Pflanzenarten und hat sich schnell in Teilen Südamerikas, Asiens und Afrikas ausgebreitet. Sie kann verheerende Auswirkungen auf Wasserstraßen haben, aber manche Bauern haben es geschafft, sich ihre Stärke zunutze zu machen. Sie stellen aus der Pflanze Dünger oder Papier her oder legen mit Hilfe der Pflanze schwimmende Gärten an.

Warum wir uns über Unkraut freuen sollten Ein Festmal für Schmetterlinge Die roten und orangefarbigen Blumen der Knolligen Seidenpflanze sind voller Nektar und Pollen, um Horden von bestäubenden Insekten anzuziehen. Die Pflanze stammt ursprünglich aus Nordamerika, wo sie die Ureinwohner ernteten, um aus ihren Fasern Kleidung zu weben und Tee zur Behandlung von Atemwegsinfektionen zu kochen.

Warum wir uns über Unkraut freuen sollten Mehr als ein Glücksbringer Der unverwüstliche Weißklee wird oft gepflanzt, um den Boden zu schützen. Er bindet Stickstoff im Boden und seine Wurzelstruktur lockert die Erde auf, verhindert Klumpenbildung und schützt gegen Erosion, wodurch Nährstoffe im Boden gehalten werden. Viele Bauern verwenden ihn, um die Bodenqualität zu verbessern — und er ist beliebt bei Wildtieren und Insekten, was die Biodiversität verbessert. Autorin/Autor: Loveday Wright (hf)



Dünger und Pflanzenschutzmittel setzt er im Notfall in homöopathischen Dosen ein: "Durch zu viel Dünger können sich unerwünschte Unkräuter sogar vermehren. Seit mehr als 40 Jahren machen wir Bedarfsberechnung. Anhand von Bodenproben untersuchen wir die Menge der Nährstoffe im Boden und rechnen genau aus, wie viel Dünger wir für einen guten Ertrag ausbringen müssen. Erst dann kaufen wir die Mittel ein."

Hightech auf dem Feld und Gülle wie in der Vorzeit

Lindemann-Berk verwendet bevorzugt organischen Dünger, der aus tierischen Exkrementen besteht. "Die werden aus den Niederlanden angeliefert, da es hier in der Nähe kaum Viehbewirtschaftung gibt." Sein Hof liefert Getreide für das Vieh ins Nachbarland. "Warum sollen wir dann nicht die Ausscheidungen der Tiere wieder zurücknehmen?", fragt er rhetorisch: "Die Bodenorganismen fressen den flüssigen, wertvollen Dünger und scheiden die Mineralien wie Stickstoff aus, die dann die Pflanzen durch ihre Wurzeln aufnehmen."

Für alle Fälle - biologischen Pflanzenschutzmitteln gibt Kartoffelbauer Lindemann-Berk den Vorzug vor chemischen Keulen

Mit einer Satelliten navigierten und digital gesteuerten Spritze können die flüssigen Pflanzenschutzmittel gezielt auf störende Pflänzchen aufgebracht werden. Nach Sonnenuntergang ist diese Arbeit besonders effektiv.

Anhand einer eigenen Wetterstation, Daten aus dem Boden und dem Wetterdienst, kann der Agronom Prognosen erstellen, um das Risiko für den Pilzbefall zu kalkulieren. Pestizide sollen nur noch im Notfall eingesetzt werden, wenn die Pflanze nicht in der Lage ist, sich selbst zu helfen.

Ökologisch wertvoll und unkonventionell ist ein neues, eigentlich altes Rezept für den Agrarbereich

Durch den Einsatz von Milchsäurebakterien konnte Landwirt Lindemann-Berk chemische Fungizide zur Bekämpfung von Pilzen, drastisch reduzieren.

Milchsäurebakterien: zerlegen Nährstoffe im Boden, sodass die Pflanzen diese leichter aufnehmen können, begünstigen die Bodenstruktur, fördern Wurzelbildung und Keimfähigkeit des Saatgutes und sind günstig in der Hertsellung

Nach der Ernte nimmt der Landwirt erneut Bodenproben. "Messungen haben bisher keinerlei Rückstände von Glyphosat und dessen Abbauprodukten im Getreide aufgewiesen", berichtet Lindemann-Berk.

Der Kartoffelbauer zeigt auf das mit Aktenordnern gefüllte Regal hinter sich. Fünf Jahre müsse er die Aufzeichnungen für Kontrollen archivieren. Die Düngeverordnungen würden seit Jahren verschärft, die Zugaben haben die Zunft halbiert, doch die Auswirkungen im Grundwasser zeigten sich erst nach 30 Jahren, weil es so lange dauert, ehe die versickern.

Kein Ökohof, aber ein umweltfreundlicher Betrieb

Biohöfe dürfen ihre Pflanzen ausschließlich mit Kupferpräparaten behandeln. Kupfer regt das Wachstum an und wirkt gegen Pilzbildung. Es gehört zwar zu den Schwermetallen, doch in kleinen Dosen braucht der Mensch Kupfer zur Blutbildung und für ein funktionierendes Nervensystem.

"Wir machen alles, um umweltfreundlich zu wirtschaften und übernehmen, was die Ökobetriebe gut machen", sagt Lindemann-Berk, "denn keiner will die Umwelt verseuchen. Agrarbetriebe arbeiten doch hunderte von Jahren an der selben Stelle."

Nachhaltiges Vorgehen habe Priorität, doch um als Biobetrieb zertifiziert zu werden, müsse er die Unkräuter von Hand auszupfen, und wie zu Urzeiten, die Erde rund um Pflanzen regelmäßig harken, um unliebsames Kraut und Gräsern zu entwurzeln. Dazu fehle ihm schlicht das Personal, kritisiert der Kartoffelspezialist: "Kein Mensch will die Arbeit machen, nicht einmal junge Menschen im Praktikum." So erledigen das Maschinen im Zeitalter der Industriellen Landwirtschaft in Deutschland.

Der rheinländische Landwirt gewährt seinen einzelnen Pflanzen mehr Platz als Mitbewerber. So können sie ausreichend Bodennährstoffe aufnehmen, die Böden werden besser gelüftet und sind daher weniger anfällig für Pilzkrankheiten. Cornel Lindemann-Berk appelliert auch an die Verbraucher, die noch zu sehr auf die Optik achten: "Wenn ich meinen Kunden schmackhafte und unbehandelte Äpfel von dem Streuobst anbiete, hagelt es Beschwerden wegen ein paar Flecken." Das Obst solle 100 Prozent öko sein und top aussehen. "Das passt nicht zusammen."