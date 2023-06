Wie Techno groß wurde

Vom Underground in die Hochkultur! Techno ist salonfähig geworden und läuft sogar in Konzerthäusern, wie der Berliner Philharmonie.

Aber wie kam es dazu und wo kommt der krasse Sound überhaupt her, der von Berlin aus die Welt erobert hat?

Wo liegen eigentlich die Wurzeln der Musik, die als "Sound von Berlin" bekannt ist? Techno kommt nach dem Mauerfall 1989 in Berlin groß raus. Die harten, schnellen Elektrobeats werden in düsteren Kellerclubs und heruntergekommen Gebäuden gespielt.

Bild: Wolgang Kumm/picture alliance/dpa

Die Loveparade bringt die Musik und die Party auf die Straße und lockt Raver aus der ganzen Welt in die deutsche Hauptstadt. Zum Höhepunkt, 1999, sind es 1,5 Millionen.

Berlin ist nun bekannt als die Stadt, wo die Party nie zu Ende geht. Es gibt keine Sperrstunde und in Clubs wie dem Tresor oder dem Berghain kann tage- und nächtelang durchgefeiert werden.

Aber wie ist Techno eigentlich entstanden, wo liegen die Ursprünge dieses Genres?

Bild: Jacob Khrist

Kultur.Intensiv gräbt tief im Archiv, trifft Techno-Legenden in Berlin und blickt über den Atlantik nach Detroit. Welchen Einfluss haben DJs aus der ehemaligen Industrie- und Musikmetropole der USA auf Techno und welche Rolle spielen Schwarze und queere Communities bei der Entstehung des Musikgenres? Und: Wie wurde Techno zum Soundtrack für Berlin? Vieles ist seit der Entstehung von Techno in den frühen 1980er Jahren in Vergessenheit geraten.

"Jede Art von Musk entsteht aus einer anderen Musik", sagt die Detroiter DJ Stacey Hotwaxx Hale, “egal was es ist!" Zeit, die Geschichte neu aufzurollen.

