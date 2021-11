Autoshow Detroit

Die "North American International Auto Show" in Detroit ist die erste große Automesse des Jahres und der wichtigste Branchentreff auf dem nordamerikanischen Kontinent. Die Show verzeichnet bis zu 800.000 Besucher.

Die North American International Auto Show (NAIAS), auch Detroit Auto Show genannt, ist die größte Automobilausstellung in den USA. Sie findet jährlich im Januar statt. Neben den in Detroit heimischen Automobilgiganten General Motors, Chrysler und Ford sind dies alle weltweit tätigen Automobilhersteller und Zulieferer. Aus Deutschland sind Audi, BMW, Daimler und Volkswagen am Start.