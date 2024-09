Wie Taifun "Yagi" über Vietnam wütete

Durch den Super-Taifun "Yagi" sind im Norden Vietnams mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 200 wurden verletzt. Vier Menschen starben nach den Berichten staatlicher Medien am frühen Sonntagmorgen bei einem Erdrutsch in der Provinz Hoa Binh südwestlich von Hanoi. In der bei Touristen beliebten Ha-Long-Bucht wurden in der Nacht zum Sonntag mindestens 23 Boote schwer beschädigt oder zerstört. Die Bucht gehört zum UNESCO-Welterbe.

Hier noch eine Idylle - die Ha-Long-Bucht im Nordosten Vietnams vor dem Taifun Bild: Kai Horstmann/IMAGO

Vorsichtige Entwarnung

Premierminister Pham Minh Chinh berief eine Videokonferenz mit Vertretern aus 26 von "Yagi" betroffenen Provinzen und Städten ein, um die Auswirkungen des Sturms, der am Freitag auf vietnamesisches Land stieß, zu besprechen. Das Fazit: über 3000 Häuser beschädigt, 120.000 Hektar Reisfelder überflutet und mehr als mehr als 1000 Fischereien zerstört und weggeschwemmt. Zudem gab es weitverbreitete Stromausfälle und ein Ausfall der Telekommunikation in Hanoi. Inzwischen wurde "Yagi" in Vietnam vom Taifun zu einem tropischen Tiefdruckgebiet heruntergestuft.

Überschwemmungen nach dem Taifun - die Menschen retten ihr Hab und Gut Bild: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images

Zuvor waren durch "Yagi" bereits in China und auf den Philippinen mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Supertaifun "Yagi" war einer der stärksten Wirbelstürme in der Region seit Jahren.

Auswirkungen des Klimawandels

Die Region wird jedes Jahr von mehreren Tropenstürmen und Taifunen getroffen, die mit starken Windböen, heftigen Regenfällen und flutartigen Überschwemmungen einhergehen. Einer im Juli veröffentlichten Studie zufolge führt der Klimawandel dazu, dass sich die Taifune näher an der Küste bilden, schneller heftiger werden und länger über Land wüten.

fab/se (dpa, afp, rtr)