Wie Regen in Indonesien zu Trinkwasser wird

Das indonesische Dorf Bunder unterhält eine wertvolle Sammlung: Regenwasser. Wenn in der Regenzeit die Wassermassen vom Himmel fallen, sammelt jeder hier so viel wie möglich davon in Tanks.

Viele Indonesier benutzen abgefülltes Wasser. In Bunder ist das nicht mehr nötig. Die meisten Dorfbewohner behandeln ihr gesammeltes Regenwasser jetzt mit Elektrolyse: Der elektrische Strom, der durch das Wasser geleitet wird, verursacht eine chemische Reaktion, die Mikroben abtötet und den PH-Wert und damit die Wasserqualität anhebt.

Kostbares Nass: Im Dorf Bunder in Indonesien wird Regen zu Trinkwasser

Pastor Romo Kirjito hat den Dorfbewohnern in Bunder beigebracht, wie man das macht.

Ein Trend in ganz Indonesien

Er hat das Dorf in eine Art "Regenwasser-Gemeinde" verwandelt - 80 Gemeinden im ganzen Land machen es Bunder nach. "Die Menschen können jetzt mehr Geld sparen. Sie müssen kein Trinkwasser mehr kaufen. Sie müssen nur noch Regenwasser auffangen und aufbereiten", sagt der Pfarrer.

Zugang zu Trinkwasser ist ein Menschenrecht - sagt Pastor Romo Kirjito

In den letzten Jahren ist die Kontrolle über das Trinkwasser in die Hände von Privatunternehmen übergegangen - mit dem Einverständnis der Regierung. Die Privatisierung hat dazu geführt, dass die Indonesier ihr Trinkwasser nun in der Regel kaufen. Zusätzlich bedroht der Abbau von Sand die wenigen Quellen, die es in der Nähe von Bunder noch gibt.

Und Experten sehen noch weitere Vorteile des Sammelns und Aufbereitens von Regenwasser.

Ein Film von Nicole Ris und A. B. Rodhial Falah