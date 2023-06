Die meisten Fotografien wurden 60 Jahre lang als Negative und Kontaktabzüge aufbewahrt, aber nie entwickelt. Erst im Jahr 2020 wurden sie in Paul McCartneys Archiv wiederentdeckt. Die Aufnahmen dokumentieren verschiedene Momente aus dem Bandleben: Sie zeigen die Beatles backstage in Liverpool, bei Proben in einem Pariser Studio oder wie hier: George Harrison bei einem Drink in Miami Beach.