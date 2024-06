Wie man die Novaexplosion mit bloßem Auge sehen kann

Es kommt nicht oft vor, dass ein dunkler Fleck im Weltraum unseren Planeten erhellt. Aber genau das erwarten Fachleute und Amateurastronomen im September, wenn eine außergewöhnliche Novaexplosion 3.000 Lichtjahre von der Erde entfernt unseren Nachthimmel erhellen wird.

Was ist eine Novaexplosion?

Eine Novaexplosion ist ein dramatisches Ereignis, bei dem ein Stern explodiert, während er mit einem anderen, nahe gelegenen Stern zusammenstößt. Es ist erstaunlicherweise einer von vielen, sich stets wiederholenden Momente während des langen, langsamen Todes zweier benachbarter Sterne im selben System.

Im September erwarten Astronomen die Explosion des Doppelsternsystems T Coronae Borealis, das auch als "Blaze Star" bezeichnet wird und das Astronomen "T CrB" nennen.

Das System besteht aus zwei Sternen - einem Weißen Zwerg und einem Roten Riesen. Der Weiße Zwerg ist ein unglaublich dichter Überrest eines einst größeren Sterns. Er ist etwa so groß wie der Planet Erde, hat aber die gleiche Masse wie unsere Sonne.

Sein Nachbar, der Rote Riese, befindet sich in den letzten Jahren seiner Existenz und verliert durch die Anziehungskraft des dichteren Weißen Zwerges langsam seinen Wasserstoff.

Dieser "Kannibalismus" der Sterne führt zu einem enormen Druck- und Hitzeanstieg, der schließlich eine gewaltige thermonukleare Explosion auslöst. Aber die Explosion vernichtet die Sterne nicht vollständig, so dass sich dieses Ereignis im Laufe der Zeit wiederholt. Insgesamt kann sich das Ereignis über Hunderttausende von Jahren hinziehen.

Bei T CrB tritt dieses Nova-Ereignis etwa alle 80 Jahre auf - ähnlich wie der Halleysche Komet alle 76 Jahre in Erdnähe kommt. Daher bezeichnen die Astronomen T CrB als eine "wiederkehrende" Nova.

Ist eine Nova dasselbe wie eine Supernova?

Nein. Eine Supernova ist die letzte Explosion, bei der Sterne vollständig zerstört werden. Bei einer Nova bleibt der Zwergstern intakt, weshalb sich Nova-Ereignisse normalerweise wiederholen.

Verschiedene Nova-Ereignisse haben unterschiedliche Zyklen, die von ein paar Jahren bis zu Hunderttausenden von Jahren reichen.

Können wir die Nova mit bloßem Auge sehen?

Ja! Bei der Explosion einer Nova wird Sternenmaterie in einem blendend hellen Licht weggesprengt. Wenn T CrB explodiert, wird seine Leuchtkraft drastisch zunehmen, so dass er mehrere Tage lang mit bloßem Auge sichtbar sein wird.

Aber das sieht nicht so spektakulär aus wie Sternenexplosionen, wie man sie aus dem Kino kennt. Mit dem das bloßen Auge wird die Nova vielmehr aussehen, als wäre ein neuer Stern am Himmel erschienen. Details sind nicht zu sehen, dafür sind wir auf der Erde zum Glück zu weit entfernt.

Wer ein leistungsstarkes Teleskop hat, kann die enorm helle Leuchtkraft der Nova auch im Details sehen..

Wo ist die Nova am Himmel zu sehen?

T Coronae Borealis liegt in der Nördlichen Krone. Das ist eine hufeisenförmige Kurve von Sternen westlich des Sternbilds Herkules, die in klaren Nächten am besten zu sehen ist.

Um die Nördliche Krone zu finden, suche die beiden hellsten Sterne der nördlichen Hemisphäre: Arcturus und Wega. Wenn Du eine Linie zwischen diesen beiden Sternen ziehst, gelangst Du zur Nördlichen Krone, wo sich T CrB befindet.

Die Europäische Weltraumorganisation teilte der DW mit, dass alle Teleskope bereits auf T CrB ausgerichtet sind und darauf warten, das Ereignis einzufangen, dass es aber noch keine Bilder gibt.

Wann wird die Nova zu sehen sein?

Alles deutet darauf hin, dass die Novaexplosion im September 2024 stattfinden wird. Da Novae jedoch unvorhersehbar sein können, ist es laut Astrophysikern schwierig, den genauen Zeitpunkt der Nova von T CrB zu bestimmen.

Welche Nova T CrB aus der Geschichte sind bekannt?

Die Nova T CrB wurde zuletzt 1946 von der Erde aus gesehen. Die erste aufgezeichnete Sichtung der Nova T CrB fand vermutlich vor mehr als 800 Jahren im Jahr 1217 statt, als ein Abt in der deutschen Stadt Ursberg "einen schwachen Stern bemerkte, der eine Zeit lang mit großem Licht leuchtete".

Der Abt schrieb, das Licht habe "viele Tage" gedauert und sei ein "wunderbares Zeichen" gewesen. Andere Himmelsereignisse wie Kometen galten dagegen als schlechte Omen.

Die Astronomen gehen davon aus, dass frühere Ausbrüche von T CrB bereits im Dezember 1787 und sogar im Oktober 1217 nach Christus beobachtet wurden.

Aufzeichnungen von Supernova-Ereignissen wurden dagegen schon viel früher aufgezeichnet. Die erste Sichtung einer Supernova reicht fast 2000 Jahre zurück, auf das Jahr 185 n. Chr., als chinesische Astronomen acht Monate lang einen seltsamen "Gaststern" am Nachthimmel sahen.

Der Artikel ist ursprünglich auf Englisch erschienen