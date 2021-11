Wie kann Architektur Obdachlosigkeit bekämpfen?

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen leben derzeit 1,6 Milliarden Menschen weltweit in unzureichenden Wohnungen oder haben keinen festen Wohnsitz. Allein in Deutschland gibt es Hochrechnungen zu Folge knapp 50.000 Obdachlose (Stand: 2018). Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell Menschen ohne Selbstverschulden in die Arbeitslosigkeit abrutschen können. Manche landen schließlich auf der Straße. Das Architekturmuseum der Technischen Universität München widmet sich in der Ausstellung "Who's next? Obdachlosigkeit, Architektur und die Stadt" diesem Thema, das sich zu einem globalen Problem entwickelt hat und Regierungen zum Handeln zwingt.

"Obdachlosigkeit ist zwar ein globales Problem, aber mit unserer Ausstellung wollten wir genauer verstehen, wie die einzelnen Städte mit dieser Herausforderung umgehen", sagt der Kurator Daniel Talesnik. In der Ausstellung werden die verschiedenen Konzepte von Mega-Cities wie New York, Mumbai, Santiago de Chile, Moskau oder Tokio präsentiert. Während in Chile der Staat mit Krediten für Mieten gegen die Wohnungslosigkeit ankämpft, wird in Moskau das Problem gänzlich ignoriert. Mit Dokumentarfilmen, Fotostrecken und innovativen Wohnungsmodellen wollen die Aussteller zum Nachdenken anregen.

Obdachlose Menschen in Las Vegas, USA

Obdachlosigkeit macht die soziale Spaltung sichtbar

Die Obdachlosigkeit ist ein privates Schicksal, häufig die Folge eines Traumas, von Drogenkonsum, Arbeitsverlust oder psychischer Krankheit. Es gibt verschiedene Gründe, doch eins ist klar: Sie macht die Versäumnisse einer Gesellschaft sichtbar. Sie ist ein Zeugnis der Ungleichheit und der extremen sozialen Spaltung. Die sinkende Zahl von sozialen Wohnungsbauten, die Liberalisierung des Wohnmarkts mit explodierenden Mieten und Grundstückspreisen, das alles kann dazu führen, dass Menschen unverschuldet in Parks oder unter Brücken ihre Bleibe finden. Die Corona-Krise habe für wohnungslose Menschen eine dramatische Verschlechterung ihrer ohnehin bereits prekären Lebenslage bedeutet, schlussfolgert die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V.

Eine Folge des Kapitalismus?

Die Wohnungsnot ist kein Phänomen des 21. Jahrhunderts: Schon 1872/73 schrieb Friedrich Engels ein Essay "Zur Wohnungsfrage". Darin analysiert der Gesellschaftstheoretiker die strukturelle Wohnungsnot im Kapitalismus. Eine Verbesserung der Wohnverhältnisse lehnte er ab. Die Wohnungsfrage sei nicht mit stadtplanerischen Konzepten zu beantworten, sondern mit dem Umsturz der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das sieht der Kurator der Ausstellung in München anders: Er glaubt daran, dass die Architektur einen Teil der Lösung liefern könnte.

Leben auf der Straße Mini-Unterkünfte für Obdachlose in London In London hat sich die Zahl der Obdachlosen innerhalb der letzten zehn Jahre verdoppelt. Vor der Pandemie lebten fast 9.000 Menschen auf der Straße. Seit Ende 2019 bieten die Holmes Road Studios in Norden Londons kleine Wohnungen für Obdachlose, die Drogen- oder Alkoholsüchtig waren. Viele Bewohner sind psychisch beeinträchtigt, die meisten von ihnen sind arbeitslos.

Leben auf der Straße Ein Zeltlager für Obdachlose in San Francisco Das Lager in der Fulton Street in San Francisco entstand spontan zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Menschen können hier ihre Zelte auf einem aufgemalten Raster von Rechtecken um das Pioneer Monument aufstellen, das unmittelbar vor dem Rathaus steht. Die Stadt hat Sanitärräume und eine Handyladestation zur Verfügung gestellt. Nach inoffiziellen Angaben leben knapp 6.000 Menschen auf der Straße.

Leben auf der Straße "Der leuchtende Obdachlose" in New York "The Glowing Homeless" ist eine Neonskulptur aus dem Jahr 2011 der Künstlerin Fanny Allié, die die Entmenschlichung von Obdachlosen in New York thematisiert. Die Zahl der Menschen ohne Unterkunft explodierte infolge des anhaltenden Einkommensgefälles und des langfristigen Mangels an bezahlbarem Wohnraum. Das Department of Housing and Development schätzt die Zahl der Obdachlosen auf 80.000.

Leben auf der Straße Die unsichtbare Obdachlosigkeit in Tokio Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ist der Anteil der Obdachlosen in Tokio äußerst gering. Viele leben in provisorischen Zelten an Flüssen, Parks oder Brücken. Doch sie bleiben meistens unsichtbar: Betteln ist untypisch und ausschließlich Mönchen vorbehalten. Aus Scham und Stolz vermeiden es Obdachlose daher, um etwas zu bitten und wenden lieber den Blick ab.

Leben auf der Straße Lebensraum o16 in Frankfurt am Main Rund drei Kilometer von der Innenstadt entfernt, bietet diese blau-violett schimmernde Übernachtungsstätte Platz für 150 Menschen ohne festen Wohnsitz. Die Lebensbedingungen in der früheren, aus Zelten bestehenden Notunterkunft wurden in der Presse stark kritisiert. Der Frankfurter Verein für soziale Heimstätten plante daraufhin dieses dauerhafte Wohnheim.

Leben auf der Straße Gemeinsam leben in Wien VinziRast-mittendrin beruht auf einer studentischen Initiative, um Menschen in prekären Wohnungssituationen mit Unterkunft und Arbeit zu versorgen. Das Außergewöhnliche an diesem Wiener Projekt ist die Zusammensetzung der Bewohner und Bewohnerinnen: zur Hälfte ehemals Obdachlose, zur anderen Hälfte Studierende. Autorin/Autor: Rayna Breuer



"Wir sehen die Architektur nicht als Erlöser oder als die einzige Disziplin, die das Problem lösen kann. Sie kann lediglich dazu beitragen, die Situation der Menschen zu lindern. Denn als solches ist das ein soziales Problem, mehr noch: ein systemisches Problem", sagt Talesnik.

UN-Schätzungen zufolge werden jährlich etwa 15 Millionen Menschen gewaltsam aus ihren Wohnungen vertrieben. Dabei sind zunehmend junge Menschen gefährdet, in die Obdachlosigkeit zu geraten. Aus diesen Gründen haben die Vereinten Nationen im Februar 2020 die erste Resolution zur Obdachlosigkeit verabschiedet und die Regierungen zu raschen und entschiedenen Gegenmaßnahmen aufgefordert. Die EU möchte bis 2030 die Obdachlosigkeit beenden.

Obdachlosigkeit - eine globale Herausforderung

"Es ist eine Schande, dass es hier Obdachlosigkeit gibt. Zwar sind die Zahlen niedriger als anderswo auf der Welt, wenn man die reinen Zahlen vergleicht, aber man muss nicht mit Mumbai vergleichen", so Ausstellungsmacher Daniel Talesnik. "Klar ist es hier besser, aber dieser Vergleich wäre schief. Man muss sie mit der Realität in der Stadt vergleichen - die Mieten, die Grundstückspreise. Wir haben Städte, wo die Menschen 50 Prozent ihres Gehalts für die Unterkunft zahlen müssen."

Einige Politiker haben das Problem längst erkannt und auf ihre Agenda gesetzt. So kritisierte der Bürgermeister von London, Sadiq Kahn, bereits vor drei Jahren: "Es ist eine Schande, dass in unserem Land Menschen an den Folgen von Obdachlosigkeit sterben. Die Regierung muss aufhören, die Ursachen der Obdachlosigkeit zu ignorieren und dringend in die Dienstleistungen investieren, die wir brauchen, um dieser nationalen Quelle der Schande ein Ende zu setzen."

Reiche Länder wie Deutschland, Großbritannien oder die USA sollten bessere Strukturen für die Menschen schaffen und das Recht auf Wohnen gewährleisten, das in Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte festgeschrieben ist.

Die Ausstellung "Who's next? Obdachlosigkeit, Architektur und die Stadt" im Architekturmuseum der Technischen Universität München in der Pinakothek der Moderne ist vom 3. November 2021 bis zum 6. Februar 2022 zu sehen.