Wie geht es im rechten Lager des EU-Parlaments weiter?

Bei den EU-Wahlen Anfang Juni hat das Lager der Rechtsaußen-Parteien dazugewonnen. Insbesondere in Frankreich hat der Sieg des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) eine Schockwelle ausgelöst, die den französischen Präsidenten Emmanuel Macron veranlasste, Parlaments-Neuwahlen im Land auszurufen. Während sich die tatsächliche Stärke des RN in der französischen Nationalversammlung erst beim zweiten Urnengang am kommenden Sonntag entscheidet, schmieden im Europaparlament rechtspopulistische Parteien alte und neue Allianzen.

Zuwachs bei der rechtskonservativen EKR-Fraktion

Bislang versammelten sich die extrem rechten, nationalkonservativen, rechtspopulistischen und die anderen rechtsaußen stehenden Parteien im EU-Parlament im Wesentlichen in zwei Fraktionen. Einerseits in der rechtskonservativen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR): Hier sitzen die nationalkonservative polnische Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) und Italiens Fratelli d'Italia (Brüder Italiens), die ihre Ursprünge in der postfaschistischen Bewegung haben. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist auch Vorsitzende der EKR-Partei.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, hier beim G7-Gipfel in Italien am 15, Juni, ist die Präsidentin der europäischen nationalkonservativen Parteienfamilie der Konservativen und Reformer Bild: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

Die rechtskonservative EKR hat mit ihren Prioritäten bereits ihren Kurs für die nächste Legislaturperiode festgelegt: Die EU solle sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Einer "Entwicklung der EU zu einem supranationalem Superstaat" werde man entschieden entgegentreten. Im Bereich der Migration wolle man sich gegen illegale Einreisen einsetzen und sogenannte externe "Ausschiffungsplattformen" schaffen, um Asylanträge außerhalb der EU zu bearbeiten. Gleichzeitig sollen die Ursachen für Migration aktiv bekämpft werden. Ein bereits beschlossenes Aus des Verbrennungsmotors wolle man revidieren und eine weitere Reduzierung von Treibhausgasen in Frage stellen. Die EKR spricht sich dezidiert für die weitere Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angreifer aus.

Die moderateren Tönen der italienischen Ministerpräsidentin gehörten zu ihrer politischen Strategie. Vor allem auch im Hinblick auf ihre Position zur Ukraine, sagt Thierry Chopin, Politikanalyst beim Pariser Jacques-Delors-Institut.

Die Anzahl der EKR-Abgeordneten beläuft sich laut jüngsten Angaben der Fraktion auf 84 Sitze. Das macht sie momentan zur drittgrößten Fraktion. Bei ihrer konstituierenden Sitzung am Mittwoch hat sich die Partei für die kommenden Jahre neu aufgestellt. Die EKR könnte bei der Wiederwahl Ursula von der Leyens in knapp zwei Wochen noch eine entscheidende Rolle spielen.

Was macht die rechte ID-Fraktion?



Die zweite große rechte Gruppe, die ID-Fraktion, schloss vor den Europawahlen die vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextrem eingestufte Alternative für Deutschland aus. Andere große Parteien in der Fraktion sind die rechte Lega des Italieners Matteo Salvini sowie Marine Le Pens rechtsnationaler RN. Der Ausschluss und ein Treffen Giorgia Melonis und Le Pens nährten Gerüchte über den Zusammenschluss zu einer "Supergruppe" der äußerst rechten Parteien.

Dies scheint momentan vom Tisch zu sein. Der Politologe Chopin sieht zu große Unterschiede zwischen den beiden Parteien und Politikerinnen. Insbesondere im Verhältnis zu Russland. Während sich Meloni deutlich für die Ukraine positioniere, sei dies bei Le Pen schwieriger zu sagen.

Denn traditionell sei Le Pens rechtsnationaler RN näher an Putin gewesen, erklärt Chopin im Gespräch mit der DW. Gleichzeitig habe der RN nach dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine sein Narrativ etwas gemäßigt. Für besonders wichtig hält Chopin diese Frage auch mit Blick auf die bevorstehende zweite Runde der Wahlen der Nationalversammlung und einem möglichen Wahlsieg der Rechtspopulisten. Denn in Frankreich entscheide das Parlament über Haushaltsfragen - und damit auch über die Ukraine-Hilfen. Die tatsächliche Haltung einer durch den RN-geführten Regierung könne er zwar nicht abschätzen, doch könne dies ein Problem werden.

Die tatsächlichen Konturen und zukünftigen Mitglieder der ID-Gruppe sind derzeit noch unklar. Das dürfte auch an der möglichen Formierung einer neuen rechtsgerichteten Gruppe liegen.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und FPÖ-Chef Herbert Kickl Ende Juni bei der Vorstellung ihres "Patriotischen Manifests" Bild: Tobias Steinmaurer/APA/picturedesk/picture alliance

Neue Gruppe "Patrioten für Europa"

Am vergangenen Sonntag, einen Tag bevor sein Land die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernahm, kündigte der ungarische Premierminister Viktor Orban als Vorsitzender der nationalkonservativen Fidesz-Partei gemeinsam mit seinem tschechischen Amtskollegen Andrej Babis, zugleich Vorsitzender der liberal-populistischen ANO-Partei und mit Herbert Kickl, Chef der rechten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), die Gründung einer neuen Fraktion im EU-Parlament an.



In ihrem "Manifest für die Zukunft Europas" betonen die drei Parteien, dass sie ein "Europa der Nationen" und keinen europäischen Superstaat wollen. In ihrem Manifest legen sie den Schwerpunkt auf das Selbstbestimmungs- und das Vetorecht der Nationalstaaten. Auch wollen sie die "Europäische Identität, Traditionen und Bräuche, Früchte des griechisch-römischen und jüdisch-christlichen Erbes" schützen. Zudem sprechen sich die Parteien für den Stopp der "illegalen Migration aus, um die kulturelle Identität zu wahren."

Viktor Orban macht in der EU regelmäßig dadurch Schlagzeilen, dass er seine Veto-Macht im Europäischen Rat nutzt. Dies war in der Vergangenheit häufig bei Militärhilfen für die Ukraine der Fall. Die Zustimmung von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine war im vergangenen Dezember nur mit einem Trick möglich. Während der Abstimmung war der ungarische Ministerpräsident nicht im Raum.

Nach Medienberichten sollen die portugiesischen Rechtspopulisten der Chega-Partei Interesse an einer Teilnahme bekundet haben. Über eine Teilnahme der rechten Lega von Matteo Salvini und der RN, die bislang beide zur ID-Gruppe gehören, wird in Brüssel spekuliert. Einen Beitritt der derzeit fraktionslosen AfD zu dieser Fraktion schloss Parteichefin Alice Weidel laut der Deutschen Presse-Agentur bereits aus.

Damit die Gruppierung den Status einer Fraktion im Parlament bekommen kann, braucht sie Mitglieder aus sieben verschiedenen Mitgliedstaaten. Die Mindestzahl von 23 Teilnehmer dürfte sie bereits erreicht haben. Bis zur konstituierenden Sitzung des EU-Parlaments am 16. Juli dürfte klar sein, wie das rechte Spektrum des EU-Parlaments in Zukunft aussieht.