Populismus ist eine Form der Politik, die durch Dramatisierung und Kritik an herrschenden Eliten versucht, die politischen Machtverhältnisse zu ändern.

Populisten geben sich volksnah und beziehen sich auf tatsächliche oder vorgebliche Emotionen und Ängste in der Bevölkerung. Sie bieten oft vermeintlich einfache Lösungen für ein politisches Problem an. In der Regel lässt sich das Problem mit der vorgeschlagenen Lösung allerdings nicht lösen.