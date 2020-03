Wie Frauen in Gambia für ihre Rechte kämpfen – und Plastikmüll recyceln

Projektziel: Verbesserung der Lebensdingungen und Rechte von Frauen und Jugendlichen. Einsatz für Umweltschutz und Recycling.

Projektfinanzierung: 45.500 Euro (50.000 US-Dollar) vom UN-Entwicklungsprogramm (UNDP)

Projektpartner: die Entwicklungshilfeorganisation United Purpose

Projektdauer: 2012 bis heute

Einige afrikanische Länder, wie Kenia, haben Plastiktüten inzwischen verboten. Gambia gehört nicht dazu. Müll liegt auf den Straßen, landet in Flüssen und schließlich im Meer. Tüten werden nicht umweltgerecht entsorgt.

Isatou Ceesay nahm schon früh wahr, wie ihr eigenes Dorf in Plastikmüll versank und beschloss, dagegen vorzugehen. Die 48-Jährige kommt aus Nijau, an der senegalesischen Grenze. Sie entwickelte eine spezielle Technik, Tüten in lange Streifen zu schneiden und daraus Taschen, Portemonnaies, Spielzeug und Schmuck zu häkeln. Ende der 90-er Jahre entstand ein kleines Recycling-Zentrum, das sie mit vier anderen Frauen gründete.

Inzwischen produzieren und verkaufen sie auch Briketts, die aus Nussschalen und Blättern hergestellt werden und als Brennmaterial dienen.

Tausende von Frauen arbeiten im ganzen Land für die Women's Initiative - The Gambia. Mit den Einnahmen werden Kurse finanziert, in denen Frauen lesen und schreiben lernen können. Zugleich kämpft das Projekt dafür, dass die Bedingungen für Frauen in dem zutiefst patriarchalischen Land besser werden.

Ein Beitrag von Wiebke Feuersenger