Wie der Klimawandel die Wälder des Nordens bedroht

Grüne Grenze

Wenig Grün, viel Grau: Tote Baumstämme ragen in der kanadischen Provinz Alberta in den Himmel. Der Wald trägt hier immer noch Spuren eines riesigen Brandes im Mai 2016. 90.000 Menschen mussten damals in Sicherheit gebracht werden, viele verloren ihr gesamtes Hab und Gut in dem Inferno. Der Waldbrand war die verheerendste Naturkatastrophe in der Geschichte Kanadas.