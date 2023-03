Wie der afrikanische Fußball Altersbetrug bekämpft

Im Januar dieses Jahres strich Kamerun 32 Spieler aus dem Kader der männlichen U-17-Nationalmannschaft, nachdem sie bei den Tests zur Feststellung der Spielberechtigung durchgefallen waren. Das war nicht der erste derartige Vorfall. Im Jahr 2016 wurde knapp die Hälfte der nigerianischen U17-Nationalmannschaft von einem Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup ausgeschlossen, weil die Tests nicht bestanden wurden.

Und nicht nur Nationalmannschaften sind betroffen, auch bei mehreren in Europa spielenden Spielern afrikanischer Herkunft gibt es mehr oder weniger starke Zweifel an ihrem Alter, darunter Borussia Dortmunds deutscher Nationalspieler Youssoufa Moukoko, der aus Kamerun stammt, und Hamburgs Bakery Jatta. Auch wenn solche Anschuldigungen oft rassistisch gefärbt sind, sind junge afrikanische Fußballer nach wie vor von Altersbetrug betroffen.

MRT-Scans der Handgelenke

Da verlässliche, offizielle staatliche Aufzeichnungen nicht immer verfügbar sind, greifen Fußballverbände auf dem ganzen Kontinent zunehmend auf Magnetresonanztomographien (MRT) an den Handgelenken der Spieler zurück, um deren Alter zu bestimmen.

So auch in Kamerun, wo der nationale Fußballverband (FECAFOOT) unter der Leitung des ehemaligen Barcelona-Stars und kamerunischen Nationalspielers Samuel Eto'o entschlossen ist, potenzielle Altersbetrüger aus dem Kader des Landes für den nächsten Monat stattfindenden U17-Afrika-Cup in Algerien auszuschließen.

Der kamerunische Verband, dem Ex-Profi Samuel Eto'o vorsteht, muss sich mit Fällen von Altersbetrug befassen

Die MRT-Scans, die als ethischer gelten als Röntgenaufnahmen, zeigen das Ausmaß, in dem sich der Knorpel am Ende der Knochen, die so genannten Wachstumsfugen, in Knochenmaterial umgewandelt haben, so dass die Knochen zusammenwachsen können. Dieser Prozess findet bei Männern in der Regel zwischen dem 18. und 19. Lebensjahr statt.

"Man kann den Pässen nicht trauen"

Laut der FIFA, die sich auf eine Studie ihres Medical Assessment and Research Centers beruft, die 2007 im British Journal of Sports Medicine veröffentlicht wurde, bedeutet die vollständige Verwachsung des Handgelenks eines Spielers mit 99-prozentiger Sicherheit, dass der Spieler älter als 17 Jahre ist - auch wenn dies in manchen medizinischen Kreisen umstritten ist.

"Wir wissen, dass diese Messung nicht immer genau ist", sagt Chuka Onwumechili, Professor und Sportforscher an der Howard University in Washington D.C. "Zwar kann man damit Übergewichtige erkennen, aber manchmal werden auch Minderjährige fälschlicherweise erkannt. Deshalb stehe ich dieser Methode etwas zwiespältig gegenüber", sagt er. "Dennoch scheint es die beste aller Methoden zu sein, denn man kann den Pässen nicht trauen."

Die Verlockung von Reichtum und Ruhm treibt viele ungebildete junge Menschen aus armen Verhältnissen und rauen Umgebungen in den Profifußball, wo sie skrupellosen Agenten und Beamten ausgeliefert sind. Das Fehlen digitaler Aufzeichnungen in vielen afrikanischen Ländern hilft Fußballern und ihren Agenten, ihr Alter zu fälschen, um jünger zu erscheinen und so Chancen bei Vereinen in Europa und den wachsenden Ligen in den USA und Asien zu erhalten.

Ist Dortmunds Youssoufa Moukoko in Wahrheit vier Jahre älter? Entsprechende Gerüchte kursieren

"In Ghana verwenden wir jetzt die ghanaischen Personalausweise, die mit den meisten unserer staatlichen Einrichtungen verbunden sind, um Altersbetrug zu kontrollieren", erklärt Ernest Yeboah Acheampong, ein Sport- und Gesundheitsforscher an der University of Education in Winneba, etwas außerhalb der ghanaischen Hauptstadt Accra. "Aber die Verbände sollten auch keine eidesstattlichen Erklärungen zur Unterstützung einer Namens- und Altersänderung mehr akzeptieren. In dem Moment, in dem dies geschieht, gibt es ein Problem, und die Person will betrügen. Manchmal sind sich die Eltern nicht einmal bewusst, dass ihren Kindern so etwas angetan wurde."

Erfolge auf Erwachsenenniveau nicht wiederholbar

Acheampongs Untersuchung von 55 ghanaischen Profifußballern zwischen 1994 und 2014 hat gezeigt, dass viele Spieler ihren Leistungs- und Bewertungshöhepunkt im Alter von 20 bis 24 Jahren erreichten und mit 25 Jahren zu sinken begannen, was auf die Möglichkeit einer Altersdiskriminierung hinweist. Im Gegensatz dazu sind die Werte und Leistungen vieler europäischer Fußballspieler im Alter von 20 bis 30 Jahren konstant.

"Sie können mir nicht erzählen, dass sich ein 10-jähriger Junge in Ghana oder Nigeria anders verhält als ein 10-Jähriger in Europa. Sie sollten ähnliche Eigenschaften haben", sagt Acheampong. "Unsere Trainer, Teambesitzer und der Fußballverband sind Teil des Problems."

Da Altersbetrug so weit verbreitet ist, wird dieses Phänomen zunehmend als Erklärung für die Kluft zwischen den Erfolgen afrikanischer Jugend- und A-Nationalmannschaften herangezogen. Teams aus Afrika haben sieben Weltmeisterschaften auf U17-Ebene gewonnen (Nigeria fünf, Ghana zwei Titel), dazu hat Ghana 2009 auch die U20-Weltmeisterschaft gewonnen. Laut dem CIES-Fußballmigrationsbericht 2019 stellen diese beiden westafrikanischen Länder 50 Prozent der afrikanischen Fußballer, die in den großen Ligen der Welt spielen.

Ghanas Jugendteams sind bei Weltmeisterschaften sehr erfolgreich - nicht so dagegen bei den Erwachsenen

Die Erfolge der Jugendteams konnten jedoch nie in der A-Nationalmannschaft wiederholt werden. Ghanas Viertelfinaleinzug bei der WM 2010 und Marokkos Halbfinaleinzug bei der WM 2022 in Katar waren die besten Erfolge für afrikanische Mannschaften.

Andere Erklärungen

Da der Erfolg der A-Nationalmannschaften jedoch von vielen Faktoren abhängt, darunter die Stärke der Organisation, die Qualität des Managements und die mentale Vorbereitung, ist Chuka Onwumechili in Washington D.C. der Ansicht, dass es noch andere Gründe gibt. "Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem sich die Leistungen der Jugendmannschaften direkt in Siege der A-Nationalmannschaften niederschlagen, außer vielleicht in Brasilien. Das ist ein Ausreißer. In den meisten anderen Ländern funktioniert das nicht so", behauptet er. "Wenn afrikanische Spieler auf Juniorenebene gut abschneiden, gehen viele von ihnen nach Europa. Dort trainieren sie bei einigen der besten Klubs Europas, warum hilft ihnen das dann nicht in der A-Nationalmannschaft?"

Solange für diese Fragen keine konkreten sportlichen Lösungen gefunden werden können, wird die Kluft zwischen dem Erfolg in der Jugend und der A-Nationalmannschaft in Afrika bestehen bleiben. Und solange die afrikanischen Länder der digitalen Erfassung von Daten, die zur Überprüfung leicht zugänglich sind, keine Priorität einräumen, müssen sie wohl mit dem Vorwurf des Altersbetrugs als Erklärung leben.

Der Text wurde aus dem Englischen adaptiert.