Wie abhängig ist Europa von Uran aus Niger?

Nigers größter Schatz liegt unter der Erde: Uran ist das wichtigste Handelsgut des Sahel-Staats, der seit gut einem Monat von Putschisten regiert wird. Das schürt Ängste, der politische Konflikt könnte die Versorgung der globalen Märkte mit Uran gefährden. Über den europäischen Strommarkt drohen höhere Preise auch Ländern, die selbst gar keine Atomkraftwerke betreiben.

Denn besonders für die ehemalige Kolonialmacht Frankreich wird es eng: Rund zwei Drittel des französischen Stroms stammen aus Atomkraftwerken - betrieben auch mit Uran aus dem Niger. Doch das Regime von Militärmachthaber Abdourahamane Tiani ist des einst engen Partners überdrüssig. Botschafter Sylvain Itte hat es bereits des Landes verwiesen, die Regierung von Präsident Emmanuel Macron weigert sich bisher, zu folgen. Auf den geopolitischen Einfluss und vor allem auf die Rohstofflieferungen will man nicht verzichten.

Niger: Paris weist Ultimatum an Botschafter zurück To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ungleiche Partnerschaft

Doch im Niger gibt es dafür wenig Verständnis: "Jeder im Niger empfindet diese Partnerschaft als sehr ungleich", schreibt Mahaman Laouan Gaya, Ingenieur für Petrochemie, zur DW. Für ihn gibt es große Ungereimtheiten. So habe Niger 2010 Uran im Wert von 3,5 Milliarden Euro an Frankreich exportiert, aber nur 459 Millionen Euro von dort erhalten.

Somair, hier die Zentrale in Nigers Hauptstadt Niamey, ist für den Uran-Abbau in Niger hauptverantwortlich - und gehört zu 63 Prozent dem französischen Oran-Konzern Bild: Joerg Boethling/IMAGO

"Wenn Niger sich gegen Uranexporte nach Frankreich entscheidet, hat das dramatische Konsequenzen für Frankreich, aber wenig Auswirkungen auf die nigrische Wirtschaft", schreibt Gaya, früherer Energieminister des Niger, der bis 2020 Generalsekretär der Organisation Afrikanischer Erdölproduzenten (APPO) war. Rund 90 Prozent der Bevölkerung hätten keinen Strom, durch die preisliche Ausbeutung erhalte Niger auch heute zu wenig Einkommen für seine Exporte, kritisiert er.

Lieferungen nicht gestoppt

Seit Jahrzehnten fördert der französische Konzern Orano (vormals Areva) Uran im Niger, der nicht zuletzt zur Produktion von Brennstäben für Frankreichs 56 Atomkraftwerke Verwendung findet. Nach dem Putsch am 26. Juli steht neben der militärischen Partnerschaft beider Länder auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf der Kippe. Zumal die Junta außerdem einen Uran-Exportstopp verfügt hatte. Doch dessen Umsetzung ist unklar. "Die aktuelle Krise hat keine kurzfristigen Auswirkungen auf die Lieferkapazitäten von Orano", sagte ein Unternehmenssprecher kürzlich der Nachrichtenagentur AFP.

Doch der ehemalige Premierminister und Oppositionsführer Nigers, Hama Amadou, gibt sich gelassen. Dem Sender Voxafrica sagte er, die Bergbaugesellschaft produziere weiterhin das Uranat - das Grundprodukt für die Herstellung von Uran: "Ich glaube nicht, dass die neuen Behörden die Uranabbauverträge zwischen Frankreich und Niger gekündigt haben. Wovor hat der französische Staat also Angst, wenn es um seine Interessen in Niger geht?"

Tiefe Verflechtungen beider Staatskonzerne

Nigers Uranförderung ist fest in französischer Hand. Die Firma Somair, die in der Sahara in Niger größte Uranmine am Rand der Stadt Arlit ausbeutet, gehört zu 63 Prozent der mehrheitlich staatlichen französischen Orano-Gruppe. Die restlichen 37 Prozent gehören der nigrischen Staatsfirma Sopamin. Aus der Somair-Mine kamen 2021 über 90 Prozent des nigrischen Uranexports. Mit der gestürzten Regierung von Mohamed Bazoum hatte Frankreich zudem vereinbart, die stillgelegte Mine Cominak wieder in Betrieb zu nehmen.

Erst im Mai dieses Jahres hat der französische Atomkonzern Orano neue Verträge mit der nigrischen Regierung unterzeichnet. Bis 2040 soll der französische Uran-Abbau in Niger verlängert werden. Aus Sicht des nigrischen Journalisten Seidick Abba ändert der Putsch nichts an diesen Verpflichtungen: "Das Uran wird nach wie vor aus der Mine bei Arlit über Cotonou nach Frankreich verschifft. Der Vertrag gibt Niger nicht das Recht, die Lieferungen zu beenden." Die Putschisten hätten keinen Einfluss auf die kommerzielle Vereinbarung der Konzerne, sagt Abba der DW. "Die Junta hat keine Möglichkeit, die Lieferungen zu stoppen."

Europa hat verschiedene Lieferanten

Im vergangenen Jahr erhielt Frankreich laut Daten der Euratom-Versorgungsagentur rund ein Fünftel seines Urans aus Niger. Das entspricht auch inetwa dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre, in denen insbesondere auch die zentralasiatischen Staaten Kasachstan und Usbekistan beträchtliche Mengen Uran lieferten. Noch 2022 war Niger Frankreichs drittgrößter Uranlieferant, sagt auch Alex Vines vom britischen Thinktank Chatham House. Aber die Abhängigkeit werde überschätzt, sagt Vines: "Frankreich macht Geschäfte mit Ländern wie Kasachstan, Australien, Namibia - Es kann seine Uranversorgung leicht diversifizieren", so Vines im DW-Interview.

Im vergangenen Jahr stammten nach Angaben der World Nuclear Association nur fünf Prozent des auf dem Weltmarkt verkauften Uran aus dem Niger. Dennoch befürchten manche Analysten Preissteigerungen mit weitreichenden Auswirkungen, sollte weniger oder kein Uran mehr aus dem Niger auf den Weltmarkt gelangen: Welch großen Anteil die französische Atomkraft an der europaweiten Strompreisbildung hat, war im Sommer 2022 sichtbar, als vielen Kraftwerken das Kühlwasser ausging. Mit Sorge vor noch höheren Preisen erhofft sich Europa also vorsorglich alternative Uran-Lieferanten.

EU gibt sich entspannt

Kasachstan hat laut Berichten bereits signalisiert, dass bei Bedarf mehr Uran nach Europa verschifft werden könnte. Aber Zweifel und Sorgen, ob in Europa wegen des Konflikts in Niger die Lichter ausgehen können, zerstreute der Sprecher der Europäischen Kommission, Adalbert Jahnz: Die Versorgungsunternehmen in der EU verfügten über ausreichende Vorräte an Natururan, um kurzfristige Versorgungsrisiken abzufedern. Auch seien "mittel- und langfristig genügend Vorkommen auf dem Weltmarkt vorhanden, um den Bedarf der EU zu decken."