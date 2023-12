Philipp Sandner

Ein besonderer Zugang zu verschiedenen Lebenswirklichkeiten geht für Philipp über die Sprache. Den Weg zur DW fand der studierte Afrikanist und Ethnologe über ein Praktikum in der Kisuaheli-Redaktion; bis heute ist Kisuaheli für ihn eine wichtige Arbeitssprache. Seine Reisen führten ihn in das Afrika der Großen Seen, nach Äthiopien und Westafrika.

Auch Geschichte und Wissenschaftsthemen liegen Philipp am Herzen. Von 2016 bis 2023 koordinierte er das DW-Projekt African Roots - eine spannende Reise in die Geschichte Afrikas zwischen persönlichem Erinnern und staatlicher Identitätspolitik, oraler Tradition und archäologischen Artefakten, verletzlichen Menschen und Projektionsflächen.