WHO weiht modernes Impfzentrum in Kapstadt ein

Die Impfstoffproduktion in Afrika ist einen wichtigen Schritt vorangekommen: Im südafrikanischen Kapstadt hat die Weltgesundheitsorganisation WHO feierlich ein Technologiezentrum für mRNA-Impfstoffe eingeweiht. Ziel des sogenannten mRNA-Hub ist es, Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen den Zugang zu lebensrettenden Impfstoffen zu ermöglichen.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus würdigte die Einrichtung des neuen Zentrums als historischen Schritt. Es solle dafür sorgen, dass sich die ungleiche Impfstoff-Verteilung, wie sie während der Corona-Pandemie bestand, nicht wiederhole, sagte Tedros. "Damals standen Südafrika und der Rest der Entwicklungsländer ganz hinten in der Schlange", erklärte der südafrikanische Wissenschaftsminister Blade Nzimande.

Afrika stellt nur ein Prozent seiner Impfstoffe her

Nach Angaben von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze wird nur ein Prozent der in Afrika verwendeten Impfstoffe auch dort hergestellt. "Das ist nicht fair und nicht nachhaltig", erklärte sie in Berlin. Es sei eine der Lehren der Corona-Pandemie, "dass diese massive Ungleichheit der Welt nicht gut tut". In Afrika hergestellte Impfstoffe seien "eine gute Versicherung gegen künftige Pandemien". Sie könnten zudem helfen, andere Krankheiten wie Malaria zu bekämpfen.

WHO-Chef Tedros begrüßt die Mitarbeiter des neuen Technologiezentrums

Eines der Ziele des mRNA-Technologiezentrum in Kapstadt ist es auch, mit 15 Partnern weltweit Produktionskapazitäten für mRNA-Impfstoffe in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen aufzubauen. Das Projekt in Kapstadt wird von dem südafrikanischen biopharmazeutischen Unternehmen Biovac, dem Biotechnologieunternehmen Afrigen und dem South African Medical Research Council geleitet.

Nicht nur Corona-Impfstoffe im Fokus

Das Zentrum hat bereits eine mRNA-Impfstoffproduktion im Labormaßstab aufgebaut. Derzeit ist es dabei, die Produktion von Corona-Impfstoffen des Unternehmens Moderna im kommerziellen Maßstab auszuweiten, die sich auch bei hohen Temperaturen relativ gut aufbewahren lassen.

In Afrika angesagt: Der Corona-Impfstoff von Moderna lässt sich auch bei hohen Temperaturen aufbewahren

Das "Hub" hat zudem das Potenzial, die Herstellungskapazitäten auf andere Impfstoffe und Produkte zu erweitern, z.B. Insulin zur Behandlung von Diabetes, Krebsmedikamente und möglicherweise Impfstoffe gegen Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose und HIV.

Die bisherige Finanzierung beläuft sich auf knapp 107 Millionen Euro. Sie werden hauptsächlich von der Europäischen Union, Frankreich, Deutschland und Kanada bereitgestellt.

