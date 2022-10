Whatsapp versagt in weiten Teilen der Welt

Beim Messaging-Dienst Whatsapp ist eine weitreichende Störung aufgetreten. Seit diesem Dienstagmorgen war das Senden und Empfangen von Nachrichten über mehrere Stunden hinweg nicht möglich. Der US-Mutterkonzern Meta, auch bekannt unter seinem früheren Namen Facebook, bestätigte die Panne. Inzwischen sei die Ursache behoben, hieß es.

Die Störung betraf Nutzer sowohl von Android-Smartphones als auch von Apple-iPhones in weiten Teilen der Welt. Zahlreiche Nutzer in Europa, Asien und Afrika meldeten Probleme. So teilte die Online-Plattform Downdetector mit, in Indien hätten mehr als 11.000 Nutzer über einen Whatsapp-Ausfall berichtet, in Singapur seien es 19.000, in Großbritannien rund 68.000 gewesen. Die Zahl der tatsächlich Betroffenen dürfte vielfach höher liegen. Weltweit sollen rund zwei Milliarden Menschen die Plattform nutzen. Downdetector bietet Statusberichte zu verschiedenen Internetseiten und Diensten.

Wirtschaftliche Turbulenzen

Whatsapp gehört zu den Instant-Messaging-Diensten, mit denen Nutzer Textnachrichten, aber auch Bild-, Ton- und Videodateien und weitere Informationen austauschen können. Seit 2015 kann man über die App internetbasiert telefonieren.

Neben Whatsapp und Facebook gehören auch die Plattformen Instagram und Messenger zum Meta-Konzern, der unter der Konkurrenz der Videoplattform Tiktok und unter den Turbulenzen der Weltwirtschaft leidet. Im zweiten Quartal hatte Meta erstmals in seiner Geschichte einen leichten Umsatzrückgang erlitten: minus ein Prozent auf 28,8 Milliarden Dollar (29,1 Milliarden Euro). Der Gewinn brach sogar um 36 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar (6,8 Milliarden Euro) ein.

jj/ehl (dpa, afp, rtr)