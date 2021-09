Aus der Mode? Hommage ans Briefeschreiben

Kulturtechnik im Wandel - Briefe schreiben

Goethe an Schiller

Vor allem auf die Unterschrift kommt es an: ausdrucksstark soll sie sein. Der Schriftzug der persönlichen "Signatur" wird als künstlerisch wertvoll gewertet. In deutschen Museen und Literaturarchiven sind solche historischen Briefe oft in Vitrinen zu bewundern. Dieser Brief von Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe an Friedrich Schiller liegt im Goethe-Nationalmuseum in Weimar.