Wettervorhersage: Wie Satelliten bei der Prognose helfen

Der März war in Indien der heißeste seit Beginn der Aufzeichnung vor 122 Jahren, auch in Pakistan wurden Rekordtemperaturen gemessen. Trockenheit verschärfte die Lage - in beiden Ländern fiel rund 60 Prozent weniger Regen als üblich. Doch: Der Starkregen kam, mit voller Wucht, Überschwemmungen waren die Folge.

Ortswechsel. Auch in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal kam es kürzlich zu heftigen Regenfällen. Das Unwetter habe "unsägliche Verwüstungen und massive Schäden" angerichtet, teilte die Provinzregierung mit. Mehr als 2000 Häuser und 4000 Hütten seien beschädigt worden, so der Regierungschef der Provinz, Sihle Zikalala. Mehrere Brücken stürzten ein, Autos wurden von den Fluten mitgerissen.

Indien und Pakistan litten unter einer extremen Hitzewelle - dann folgten vielerorts Überschwemmungen.

Und Europa? Hier erlebten Spanien und Frankreich gerade historische Hitzewellen. "Das ist nicht normal," sagt auch Simonetta Cheli, Direktorin für Erdbeobachtungsprogramme und Leiterin des ESA-Zentrums für Erdbeobachtung am Living Planet Symposium (LPS).

Gipfeltreffen der Fachleute

Das LPS ist die größte Konferenz zum Thema "Erdbeobachtung", die Europäische Weltraumorganisation (ESA) richtet sie alle drei Jahre in einem anderen Land aus, zuletzt im italienischen Mailand. 2022 wurde das Symposium zusammen mit dem Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erstmals in Deutschland abgehalten, im World Conference Center (WCCB) in Bonn.

Diesmal sind über 4000 Teilnehmende aus Wissenschaft, Technologie, Politik und Wirtschaft mit dabei. Es gibt hunderte Sessions und Panels, in denen sich über Ergebnisse aus Satellitendaten ausgetauscht und über deren Nutzen beraten wird. Neben der Vermessung der Erde, Navigation, Umwelt- und Naturschutz, die Präzision der Landwirtschaft oder Ernährungssicherung, steht auch das Potenzial von Satelliten hinsichtlich Wetter- und vor allem Extremwetter-Prognosen im Fokus.

"Satelliten sind bei der Wettervorhersage im Allgemeinen sehr hilfreich", sagt Cheli. 1977 wurde der erste Wettersatellit in die Umlaufbahn gebracht, "Meteosat 1". "Seitdem hat sich die Wettervorhersage stetig verbessert", so Cheli. Die Vorhersage von Extremwetterereignissen sei jedoch noch mal ein anderes Thema. Hier sollen zukünftige Satelliten noch mehr Infos liefern und die Vorhersage erleichtern.

Häufigkeit von Extremwettern nimmt zu

Ein Blick zurück auf die letzten Jahre macht deutlich, dass extreme Wetterphänomene wie Stürme, Starkniederschläge, Fluten, Hitzewellen und Dürren immer häufiger auftreten. Diese Entwicklung bestätigen auch die letzten Berichte des Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC: Wetterextreme werden weiter zunehmen.

So zum Beispiel das Hochwasser in West- und Mitteleuropa im Sommer 2021. Zwischen dem 12. und dem 15. Juli 2021 kam es zu extremen Regenfällen. In der Region um die Flüsse Ahr und Erft in Deutschland fielen pro Tag durchschnittlich mehr als 90 Liter Regen pro Quadratmeter - zweifellos ein Extremwetter, denn dies war dort mehr Niederschlag als jemals zuvor seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

"Soweit ich weiß, waren die Starkregenfälle vorhersehbar und sie wurden auch vorhergesagt", sagt Philip Evans gegenüber der DW. Evans ist ebenfalls Teilnehmer des LPS und er ist Generaldirektor von EUMETSAT, kurz für: European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, eine europäische Agentur für meteorologische Satelliten (Meteosat- und MetOp-Wettersatelliten), die Wetter und Klima vom Weltraum aus überwachen.

Tatsächlich hatte das Europäische Hochwasserwarnsystem einige Tage vor der Flut eine hohe Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen vorausgesagt. Am 12. Juli 2021 informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD) zahlreiche Kontakte in Rheinland-Pfalz, darunter Kreisverwaltungen und Feuerwehren. Am nächsten Tag verstärkt der DWD seine Warnung: "Die nächsten Tage haben es in sich."

Vorhersagen allein sind nicht genug

"Aber es gibt Herausforderungen", fährt Evans fort. "Bei Wettervorhersagen geht es nicht nur darum, Prognosen zu machen. Es geht darum, eine Vorhersage zu machen, sie diejenigen zukommen zu lassen, die sie wirklich brauchen, also den Notfalleinsatzkräften, und diese müssen wiederum entscheiden, was zu tun ist."

Genau das ist es, was nach der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 lange diskutiert wurde: Was ist schiefgelaufen beim Risikomanagement? Der Tenor beim Blick zurück: Ausmaß, Zuständigkeiten und Handlungsanweisungen waren nicht klar genug. Es braucht "eine konzertierte Aktion in der Risikokommunikation", heißt es in einem Expertenpanel, das das Science Media Center im Nachgang einberufen hatte.

Flutkatastrophe: Die dringend benötigte Hilfe Eine der schlimmsten Flutkatastrophen in der deutschen Geschichte Mehr als 100 Menschen sind nach den starken Regenfällen im Westen Europas und dem daraus entstandenen Hochwasser gestorben. Vor allem die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat es schwer getroffen. Es ist die schlimmste Naturkatastrophe seit langem. Rettungsaktionen laufen in viele Orten noch - viele Menschen werden noch vermisst oder sind noch in gefluteten Häusern gefangen.

Flutkatastrophe: Die dringend benötigte Hilfe Häuser wurden zu Todesfallen Einige Regionen in NRW sind immer noch geflutet. An anderen Stellen werden die Schäden sichtbar. Das Wasser hat sogar Gas-Pipelines zerstört. Obwohl Rettungskräfte Bewohner warnten, in einsturzgefährdete Häuser zurückzukehren, suchten manche auf eigene Faust nach Angehörigen oder Freunden. So entwickelten sich manche Häuser zu Todesfallen, als sie plötzlich einstürzten.

Flutkatastrophe: Die dringend benötigte Hilfe Den Weg freimachen Die Todeszahl steigt fast stündlich. Tausende Freiwillige, Feuerwehrleute und sogar rund 900 Soldatinnen und Soldaten beteiligen sich an Rettungen oder Aufräumarbeiten. Die Menschen befürchten, dass sie noch mehr Opfer finden, wenn sich das Wasser komplett zurückgezogen hat. Erst dann wird sich die schreckliche Bilanz der Fluten in Gänze zeigen.

Flutkatastrophe: Die dringend benötigte Hilfe Leben retten aus der Luft Jede Sekunde hätte das Haus einstürzen können - und so mancher war noch darin gefangen. In kleinen Orten wie Schuld und Heimerzheim haben die Fluten Straßen und Bahngleise zerstört. Die Bewohner waren von der Außenwelt abgeschottet. In einigen Extremsituationen mussten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Bundeswehr-Soldaten Menschen von ihren Dächer per Helikopter retten.

Flutkatastrophe: Die dringend benötigte Hilfe Schaulustige, nein danke! Einsätze rund um die Uhr, Leichen bergen, Menschen retten: Während Rettungskräfte erschöpft sind, warnt die Polizei eindringlich vor "Hochwasser-Tourismus". Schaulustige sollen bitte fernbleiben. "Das Eine ist, dass sie betroffene Anwohner sich in ihren Vorgärten wie im Zoo fühlen lassen", sagte Lars Brummer vom Polizeipräsidium Koblenz. "Das Andere ist, dass sie Rettungswege behindern können."

Flutkatastrophe: Die dringend benötigte Hilfe Große Hilfsbereitschaft Hunderte Familien haben alles verloren und sind jetzt obdachlos. Städte wie Köln und Bonn haben Notunterkünfte für Evakuierte organisiert. Hilfsorganisationen sammeln zudem Spenden und suchen Freiwillige, die bei den Aufräumarbeiten mit anpacken.

Flutkatastrophe: Die dringend benötigte Hilfe Riesiger finanzieller Schaden Erst Corona, jetzt die Flut: Medien berichten von katastrophalen Schäden an Straßen, öffentlichen Gebäuden, aber auch in privaten Unternehmen. Die Finanzministerin von Rheinland-Pfalz, Doris Ahnen, hat den Flutopfern Steuererleichterungen zugesagt. In Zeiten, in denen schon die Corona-Pandemie so mancher Familie den Boden unter den Füßen weggerissen hat, brauchen viele vielleicht noch mehr Hilfe. Autorin/Autor: Monir Ghaedi (jmw)



Wettervorhersage: Ein 'chaotisches' System

Die tägliche Wettervorhersage ist für uns mittlerweile eine Art Selbstverständlichkeit, die uns emotional beschäftigt. Wird das Wetter schlechter als vorhergesagt oder anders als wir es uns wünschen, sinkt die Stimmung. Dabei haben nur die Wenigsten eine Vorstellung davon, welcher Aufwand hinter der richtigen - wenn auch schlechten - Prognose steckt.

"Die Wettervorhersage ist eine riesige unterschätzte wissenschaftliche Leistung", sagt Phil Evans. Er bezeichnet es als ein "chaotisches System", da die kleinste Veränderung im System eine große Auswirkung auf das haben kann, was in den nächsten drei, vier oder fünf Tagen passiert. So fließen etwa Parameter wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Meeresoberflächentemperatur und Wind in die Berechnungen ein. Neben Satelliten stammen die Daten von Wetterballons, Flugzeugen und Schiffen, Messbojen, Wetterradarstationen, Wetterwarten und automatischen Bodenstationen.

Doch Satelliten füllen hier eine besondere Lücke: Sie liefern Daten von besonders schwer zugänglichen Gebieten wie Wüsten, Urwäldern oder Ozeanoberflächen. Dies ermöglicht eine fast lückenlose Überwachung. Seit 1977 verfügt Europa über eigene geostationäre Wettersatelliten namens Meteosat. Sie haben die Erde aus rund 36.000 Kilometern Höhe im Blick.

"Doch bei der Wetterprognose ist es eine besondere Herausforderung zu verstehen, was die Erdatmosphäre gerade in diesem Moment tut", so Evans. Das bedeutet: Rund um den Globus, in all ihren Atmosphärenschichten. Diese Momentaufnahme der Atmosphäre dient dann als Grundlage für Wettervorhersagen. "Deshalb spielt die Erdbeobachtung eine so wichtige Rolle", sagt Evans.

Ab wann ist auf die Vorhersage Verlass?

Doch wie verlässlich ist sie denn nun, unsere Wettervorhersage fürs Wochenende oder die kommende Woche? "Die gängigen Wettermodelle rechnen bis zu 14 Tage voraus, das ist das Maximum", so Evans. "Realistischer sind zehn Tage." Mit jedem weiteren Tag steigt dann die Genauigkeit.

Es heißt, dass die Prognose für die kommende Woche heute in etwa so zuverlässig ist, wie sie es vor 30 Jahren für den nächsten Tag war. Die 24-Stunden-Vorhersage erreicht eine Treffergenauigkeit von gut 90 Prozent, bei der 3-Tages-Prognose beträgt die Treffsicherheit etwas mehr als 75 Prozent.

Wenn es zu Extremwetterereignissen kommt, hängt die Vorhersage von der Art des Wetterereignisses ab.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Taifun und Corona-Pandemie Am 14. Mai verwüstete Taifun Vongfong mit zerstörerischen Winden und heftigen Regenfällen die Stadt San Policarpo in der östlichen Provinz Samar der Philippinen. Mindestens fünf Menschen starben, mehr als 91.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Philippinen werden jedes Jahr von zahlreichen Taifunen heimgesucht. Die Corona-Krise verschärft die Lage zusätzlich.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Die Ruhe vor dem Sturm Es hat sich bereits ein weiteres Unheil über dem Meer zusammengebraut: Zyklon Amphan nimmt Kurs auf Bangladesch und Indien. Millionen Menschen sollen aus den betroffenen Gebieten in Sicherheit gebracht werden. In Bangladesch fürchten die Behörden, dass Amphan der schlimmste Zyklon seit Sidr 2007 wird - damals starben rund 3500 Menschen.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Drei Namen - ein Phänomen Taifun, Hurrikan und Zyklon - drei Begriffe für das gleiche Wetterextrem: den tropischen Wirbelsturm. Vor Ost- und Südostasien heißt er Taifun, vor der Küste Nordamerikas Hurrikan, vor Indien und Australien Zyklon. Trotz unterschiedlicher Namen entsteht er auf die gleiche Art.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Ein Wirbelsturm entsteht Tropenstürme entstehen über dem Meer, wenn mindestens 26° Celsius warmes Wasser verdunstet. Der Wasserdampf kondensiert, die Luft heizt sich auf und reißt kühlere Luft mit nach oben. Es entstehen Windgeschwindigkeiten von bis zu 350 Stundenkilometern.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Das Auge des Sturms Durch die Erddrehung beginnt sich der Luftstrom um das bis zu 50 Kilometer große Auge des Sturms zu drehen. Hier ist es fast völlig wolkenlos und windstill.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Wirbelsturm trifft Festland Wenn der Wirbelsturm auf eine Küste trifft, geht ihm der Antrieb aus, da kein warmes Wasser mehr nachfolgt. Die schwersten Schäden richten oft die Wassermassen an, die der Sturm vom Meer mitbringt. Hier trifft Vongfong auf die Küstenstadt Catbalogan im besonders gebeutelten östlichen Teil der Philippinen.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Angekündigtes Chaos Sandy traf 2012 auf die US-Ostküste. Es war von der Fläche her einer der größten Wirbelstürme, die jemals über dem Atlantik gemessen wurden. Flutwellen von vier Metern Höhe, Brände, Stromausfälle, gebrochene Deiche - Sandy tobte sich mit mehr als 145 Kilometern in der Stunde über Nordamerika aus. Besonders betroffen: New Jersey und New York.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Verheerende Folgen Schlimmer war aber Hurrikan Katrina, der 2005 New Orleans verwüstete. Dämme brachen. Weite Landstriche versanken im Wasser. Die Hilfskräfte waren durch die Naturgewalten völlig überfordert. Etwa 1800 Menschen starben. Zehn Jahre nach der Katastrophe am selben Ort: Einige Häuser sind wieder aufgebaut. Aber viele Betroffene sind nie zurückgekehrt.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Zerstörerischer Wirbel Tornados dagegen sind nicht-tropische Wirbelstürme. Sie können sich überall entwickeln, wo es Gewitter gibt. Durch lokale Temperaturunterschiede strebt warme Luft nach oben, kalte stürzt herab, und eine Warmluft-Säule schraubt sich immer schneller empor. Tornados haben meist nur einen Durchmesser von maximal einem Kilometer.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Geschwindigkeitsmeister unter den Stürmen Durch die warme Luft, die schnell nach oben steigt, entsteht ein Rüssel - ganz charakteristisch für einen Tornado. Dort sind die Luftgeschwindigkeiten enorm: Bis zu 500 km/h schnell kann die Luft werden. Damit ist der Tornado der Geschwindigkeitsweltmeister unter den Wirbelstürmen.

Wirbelstürme - Gewalten der Verwüstung Straße der Verwüstung Ein Tornado hinterlässt eine mehrere Kilometer lange Schneise der Zerstörung. Im mittleren Westen der USA treten Tornados bis zu einige hundert Mal pro Jahr auf: Dort trifft trocken-kalte Luft aus dem Norden auf feucht-warme Luft vom Golf von Mexiko. In Deutschland wüten Tornados meist an den Küsten. Autorin/Autor: Brigitte Osterath, Clara Walther



"Ein Extremwetterereignis, das zum Beispiel durch einen tropischen Hurrikan verursacht wird, wie wir es oft in den USA sehen, ist ein sehr, sehr großes Ereignis", erklärt Evans. "Der Verlauf eines Hurrikans lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit einige Tage im Voraus vorhersagen."

Bei flächenmäßig kleineren Extremwetterereignissen jedoch, wie Tornados in den USA oder heftige Gewitter in Europa, ist die Vorhersage eigentlich unmöglich. "Diese lassen sich oft nur sechs bis zwölf Stunden im Voraus vorhersagen", so Evans. Dabei komme dann oft das sogenannte Nowcasting ("Ist-Vorhersage") zum Einsatz, wobei Satellitendaten eine wichtige Rolle spielen.

Ab November 2022 soll die dritte Generation der Wettersatelliten Meteosat auf den Weg gebracht werden: MTG 3rd Generation

Eine neue Satellitengeneration

Es steht allerdings schon eine neue Satellitengeneration in den Startlöchern, die Daten zu den lokaleren Extremwetterereignissen sammeln kann. Ab November 2022 starten die drei Meteosat-Satelliten der dritten Generation (MTG 3rd Generation).

Mit den neuen MTGs sollen Veränderungen in der Atmosphäre, an Landoberflächen und Ozeanen noch genauer verfolgt werden. Erstmals soll es möglich sein, den gesamten Lebenszyklus eines Sturms verfolgen zu können. Dies ist auch der Schwerpunkt der MTG-Mission: die Vorhersage schwerer Stürme verbessern.

"Damit werden wir die Entwicklung und den Verlauf dieser Wetterereignisse viel besser verfolgen zu können", sagt Evans. Dies werde einen großen Effekt auf die Möglichkeiten haben, mit Extremwetterereignissen umzugehen. Philip Evans ist sichtlich begeistert: "Das klingt vielleicht wie eine Übertreibung, aber der MTG 3rd Generation-Satellit wird helfen, Menschenleben zu retten."