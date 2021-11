Werner Herzog ist neben Rainer Werner Fassbinder und Wim Wenders einer der bekanntesten Vertreter des Neuen Deutschen Films. Seine Filme mit Klaus Kinski verschafften ihm beim deutschen Publikum den Durchbruch.

Werner Herzog ist vielfältig und innovativ. Auch mit über 70 probiert er immer wieder Neues aus. Neben bekannten Spielfilmen mit Klaus Kinski in der Hauptrolle drehte er in den 1990er Jahren überwiegend dokumentarische Filme aus der eigenen Perspektive. Immer interessieren ihn Menschen in Ausnahmesituationen. Schon Mitte der 1980er Jahre wandte er sich auch der Oper zu und inszenierte etwa Wagners Lohengrin bei den Bayreuther Festspielen. Im fortgeschrittenen Alter gelang ihm der Sprung nach Hollywood, so dass er neben Rolf Emmerich wohl der bekannteste deutsche Filmemacher in den USA ist.