Wenn Klangwelten verschmelzen: Campus-Konzert 2019 zum Nachhören

Programm

William Walton

"Johannesburg Festival Overture" für Orchester (1956)

A-cappella-Beiträge

"Northern Lights" (Ola Gjeilo)

"Take me back" (Nkosie Hospas)

"Bruremarsj Fra Sørfold" (traditional)

Hendrik Hofmeyr

"Three African Songs" für Mezzosopran und Orchester (2005)

Ludwig van Beethoven

Clärchen-Lieder aus der Musik zu "Egmont" für Sopran und Orchester op. 84 (1809/10)

Michael Mosoeu Moerane

"Fatse la heso" »Mein Land«) für Orchester (1941)

A-cappella-Beiträge

"Bonga Pongu" (Michael League, arranged by Sjaella, Just 6)

"Molly Ban" (traditional, arranged by Sjaella, Just 6)

"Mbube/The Lion sleeps tonight" | "Alle Vögel sind schon da" (Solomon Linda, arranged by Sjaella, Just 6)

Tshepo Tsotetsi

"Birth of Change" für Gesang und Orchester (Uraufführung, Auftragswerk der Deutschen Welle)

Künstler

Sjaella (Deutschland)

Just 6 (Südafrika)

Nicola Heinecker Sopran

Abongile Fumba Mezzosopran

Bundes­jugend­orchester

Brandon Phillips Dirigent