Wenn Australiens Star Sam Kerr bei der WM aufläuft

Sam Kerr ist in Australien überall: in den Zügen und Straßenbahnen, auf Plakatwänden und Großbildschirmen, auf den Titelseiten. Aber bis Montagabend war sie noch nicht dort, wo sie selbst sein wollte: auf dem Platz bei der Heim-WM. Ihre Wadenverletzung, die sie sich einen Tag vor Australiens WM-Auftaktsieg gegen Irland zugezogen hatte, beschäftigte Australien und die Fans der Fußballerin weltweit. Wann würde sie endlich ihr Comeback geben?

Als Kerr sich im Stadium Australia in Sydney für das Achtelfinale gegen Dänemark aufwärmte, fieberten die Zuschauer dem ersten WM-Auftritt der Nationalheldin entgegen. Und als sie in der 80. Minute tatsächlich das Spielfeld betrat, erreichte die Lautstärke in der Arena einen neuen Höhepunkt.

"Das australische Publikum ist wirklich fantastisch", sagte Kerr nach dem Spiel. "Die Fans bedeuten alles für uns. Es war ein wirklich schöner Moment. Aber ich bin einfach nur erleichtert und glücklich, wieder da draußen zu sein."

"Unglaubliche Anführerin"

Als Kerr den Platz betrat, führten ihre Teamkolleginnen gegen die Däninnen bereits mit 2:0 und hatten ihre Aufgabe eigentlich so gut wie erledigt. Dennoch war es ein Schlüsselmoment nicht nur für Kerr selbst, sondern auch für die Mannschaft. "Es war sehr wichtig für sie, bei der Weltmeisterschaft zu spielen und ihren Traum jetzt zu verwirklichen" sagte Stürmerin Caitlin Foord. "Das war ein enormer Schub für uns und auch ziemlich beängstigend für die Gegnerinnen."

Auch Mittelfeldspielerin Emily van Egmond unterstrich die wichtige Rolle Kerrs für die Mannschaft: "Ihr Talent und ihre Karriere sprechen für sich. Sie ist für uns eine unglaubliche Anführerin und wahrscheinlich die beste Stürmerin, die es im Frauenfußball derzeit gibt. Sie verdient jeden einzelnen Jubelschrei der Zuschauer."

Seit der Jugend im Rampenlicht

Kerr ist an das Rampenlicht gewöhnt. Ihr Länderspieldebüt für Australien gab sie bereits als 15 Jahre alte Teenager. Seitdem musste sie sowohl auf als auch neben dem Spielfeld mit der großen öffentlichen Aufmerksamkeit und auch Kritik umgehen. Beides scheint sie mit Leichtigkeit zu bewältigen.

"Je mehr ich im Rampenlicht stehe, desto bewusster wird mir, welchen Einfluss die Dinge, die ich poste und sage, auf die Menschen haben können. Aber worauf ich wirklich stolz bin, ist die Tatsache, dass ich mir selbst immer treu geblieben. Ich hoffe, dass dies die Menschen ermutigt", sagte Kerr in einem Interview auf der Website der australischen Frauen-Nationalmannschaft. "Alle meine Vorbilder waren Menschen, die mich abseits des Platzes viel mehr beeinflusst haben als auf dem Rasen. Ich habe festgestellt, dass jemand, der außerhalb des Spielfelds wirklich viel erreicht hat, andere Menschen, das Team und sogar das Land mitreißt."

Familienmensch

Die Stürmerin des FC Chelsea hat auch in den USA gespielt und war zweimal bei Perth Glory in Westaustralien aktiv, wo sie selbst und ihre drei Geschwister geboren wurden und aufwuchsen. Kerr stammt aus einem sportbegeisterten Elternhaus. Ihr Vater Roger Kerr wurde in Indien als Sohn eines englischen Vaters geboren und spielte später in der West Australian Football League (WAFL). Der Vater ihrer Mutter Roxanne und mehrere ihrer Onkel spielten ebenfalls in diesem Wettbewerb, ein anderer Onkel war ein erfolgreicher Jockey.

Sam Kerr ist mit dem FC Chelsea bereits viermal englische Meisterin geworden Bild: John Walton/empics/picture alliance

Kerr ist ein Familienmensch. "Dieses Gefühl, wieder zu Hause zu sein, ist durch nichts zu übertreffen", sagte sie einmal der Zeitung "Sydney Morning Herald" über ihre Rückkehr nach Westaustralien. "Besonders mit einer Familie wie meiner. Immer sind acht, neun, zehn Leute hier. Man ist nie allein. Ich liebe das."

Über Football zum Fußball

Kerrs außergewöhnliches sportliches Talent wurde früh entdeckt. Zunächst spielte sie Football. "Hundertprozentig wäre ich dabei geblieben, wenn ich gekonnt hätte", sagt Kerr. "Fußball hat mir damals nicht so gut gefallen. Ich glaube, jeder kann einen Football in die Hand nehmen und es ausprobieren: Man wirft den Ball hin und kickt ihn. Für einen Fußball braucht man viel mehr Geschick."

Während ihr älterer Bruder Daniel in der Australian Football League (AFL) Karriere machte und 2006 sogar den Meistertitel gewann, war zu jener Zeit für Mädchen in der AFL der Weg nach oben noch blockiert. Und so begann Sam Kerr, Fußball zu spielen - mit großem Erfolg. Inzwischen hat sie in drei verschiedenen Ligen insgesamt 240 Tore in 346 Spielen erzielt, dazu 63 Treffer in 120 Länderspielen für Australien.

Eine öffentliche Beziehung

Privat lebt Kerr in einer Fernbeziehung mit der US-Spielerin Kristie Mewis, die im WM-Achtelfinale an der Seite von Megan Rapinoe im Elfmeterschießen an Schweden scheiterte. Als das US-Team bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio im Spiel um Platz drei die Mannschaft Australiens besiegt hatte, gingen Fernsehbilder um die Welt, die zeigten, wie Mewis Kerr auf dem Rasen tröstete. Wenig später bestätigten die beiden Spielerinnen ihre Liebesbeziehung. Kerr und Mewis sind eines der bekanntesten Paare im Frauenfußball, und scheuen sich auch nicht vor der Öffentlichkeit.

Auf dem Platz Gegnerinnen, privat ein Paar: Sam Kerr und Kristie Mewis nach dem olympischen Bronze-Finale Bild: Lu Yang/Xinhua/picture alliance

"Ich denke, wenn wir das Leben von ein oder zwei Menschen verändern können und die Art und Weise, wie sie füreinander empfinden und wie wohl sie sich fühlen, dann bedeutet mir das sehr viel", sagte Mewis. "Ich liebe es, meine Beziehung in den sozialen Medien zu teilen." Kerr stimmte zu. "Wir sind keine privaten Menschen. Ich teile gerne meine Geschichte und wer ich außerhalb des Fußballs bin. Fußball macht nur fünf Prozent meines Lebens aus."

Und doch könnte das Abschneiden Australiens bei der Heim-WM mit entscheidend dafür sein, welches fußballerische Erbe die 29-Jährige eines Tages hinterlässt.

Dieser Text wurde aus dem Englischen adaptiert.