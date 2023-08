WM 2023: Megan Rapinoes leiser Abschied

Viele herausragende Spielerinnen mussten bereits unfreiwillig die Heimreise von dieser Frauen-Weltmeisterschaft antreten. Megan Rapinoes Ausscheiden war ein besonders bitteres. Nachdem die USA in der Gruppenphase nur knapp dem schnellen Turnier-K.o. entgangen waren, verloren die Titelverteidigerinnen im Achtelfinale das Elfmeterschießen gegen Schweden. Auch Rapinoe verschoss.

Doch selbst in diesem schmerzhaften Moment wusste die 38-jährige Fußball-Ikone um das Vermächtnis, das sie hinterlässt, wenn sie nach der WM von der internationalen Fußball-Bühne abtritt und nach Saisonschluss in der US-Profiliga auch ihre Karriere beendet: "Wir wollen das Spiel weiterentwickeln und die Welt verbessern, unsere Stimme erheben und uns für mehr einsetzen." Als Profisportlerinnen würden sie die Ungerechtigkeiten kennen und sich weiter verbünden, so Rapinoe: "Das ist das wahre Vermächtnis für mich. Und es bedeutet, dass ich aus dem Spiel alles herausgeholt habe, was ich nur konnte, dass ich jeden Moment genossen, gekämpft, alles gegeben und gefeiert habe."

Anerkennung in der ganzen Welt

Wie groß der Einfluss ist, den Rapinoe auf der ganzen Welt und über viele Generationen hinweg hat, zeigte sich Anfang Juli, als die USA in Neuseeland ein öffentliches Training für die Fans abhielten: Trotz strömenden Regens in Auckland erschienen mehr als 300 Fans. Als sich die Einheit dem Ende zuneigte, zogen drei enttäuschte neuseeländische Jugendliche murrend von dannen: "Ich dachte, ein offenes Training würde bedeuten, dass wir mit der Mannschaft spielen könnten. Ich wollte mit Megan Fußball spielen!"

Was die Flügelspielerin in das globale Bewusstsein katapultierte, war auch ihre Bereitschaft, aufzustehen und ihre Stimme zu erheben, wenn Ungerechtigkeiten auftauchten - ungeachtet der Folgen für sie persönlich. Als eine von mehreren homosexuellen Spielerinnen in der US-Nationalmannschaft sprach sich Rapinoe oft gegen Donald Trump aus und sorgte vor der Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich für Schlagzeilen, als sie erklärte, die Mannschaft werde eine Einladung ins Weiße Haus nicht annehmen.

"Wir haben kein Interesse daran, die Plattform, für die wir so hart gearbeitet haben, und die Dinge, für die wir kämpfen, und die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, der Regierung zu überlassen", sagte Rapinoe damals gegenüber dem TV-Sender CNN.

Seit 2016 kniet Megan Rapinoe, während der Nationalhymne der USA vor den Spielen ertönt Bild: Kyle Robertson/The Columbus Dispatch/AP Photo/picture alliance

Auf die Frage, wie ihre Botschaft an Trump laute, antwortete die Fußballerin: "Ich würde sagen, dass Ihre Botschaft die Menschen ausschließt. Sie schließen mich aus. Sie schließen Menschen aus, die wie ich aussehen. Sie schließen People of Colour aus."

Rapinoe war auch Gesicht und Stimme des letztlich erfolgreichen Kampfes um Equal Pay gegen den eigenen Verband - während die Mannschaft 2019 in Frankreich gerade versuchte, ihren zweiten WM-Titel in Folge zu gewinnen. Ihrer Leistung tat dieses Engagement keinen Abbruch. Mit sechs Toren gewann sie den "Goldenen Schuh" als beste Torjägerin des Turniers und führte das Team zum insgesamt vierten WM-Titel.

"Megan stellt sich den harten Fragen und den schwierigen Dingen, damit andere Spielerinnen nicht mehr damit zu tun haben müssen", erklärte Torhüterin Alyssa Naeher, als sie den Einfluss ihrer Teamkollegin beschrieb. "Weil sie so eine große Präsenz hat, ist sie bereit, viel mehr zu tun. Sie hat alles selbst in Angriff genommen. Und sie erlaubt anderen, das Gleiche zu tun und so zu sein, wie sie sind."

Veränderte Rolle akzeptiert

Vor vier Jahren in Frankreich wurde Rapinoe auch als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet. Als zweifache Weltmeisterin und olympische Gold- und Bronzemedaillengewinnerin ist ihr Trophäenschrank ohnehin gut gefüllt.

Bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien akzeptierte Rapinoe auch ihren Platz als Ersatzspielerin - und als erfahrene Ratgeberin. "Natürlich denkt jede, dass sie 90 Minuten lang auf dem Platz stehen sollte, aber ich habe meine Aufgabe verstanden", sagte Rapinoe. "Es ging darum, alles, was ich in den vielen Jahren erlebt habe, zu nutzen, in der Halbzeit in die Kabine zu gehen und dem Team zu sagen: Das habe ich gesehen. Nun versucht, diese oder jene Anpassung vorzunehmen."

Rapinoes Einfluss auf und abseits des Spielfelds war und ist unbestreitbar. Bei dieser Weltmeisterschaft mag sie leise Abschied genommen haben, doch ihre Bemühungen, die Welt zu verändern, werden auch noch lange nach ihrem Rücktritt weiterleben.

Dieser Text wurde aus dem Englischen adaptiert.