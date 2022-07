Weltschachtag: Warum ein uraltes Spiel fasziniert

Viele Drehorte in Berlin

"Das Damengambit" wurde übrigens überwiegend in Kanada und Deutschland gedreht, obwohl die Serie weitgehend in den USA spielt. Vor allem Berlin diente als Drehort. So steht etwa das Waisenhaus, in dem Beth aufwächst und Schach lernt, nicht etwa in Kentucky, sondern am Rand der deutschen Hauptstadt. Auch im Friedrichstadt-Palast, im Bode-Museum und im Alten Stadthaus wurde gedreht.