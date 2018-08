Weltraumschrott: Die kleinen Trümmer sind die gefährlichsten

Hochsommer ist Sternschnuppenzeit

Es ist wieder soweit

Man könnte fast die Uhr danach stellen: Immer im Sommer treffen besonders viele Sternschnuppen auf die Erde. Diese nennen sich nach den Sternbildern, in deren Nähe sie am Himmel zu sehen sind. In der Nacht vom 12. zum 13. August "fallen" die meisten Perseiden aus dem Sternbild des Perseus. Bereits am 29. Juli war der Höhepunkt der Aquariden aus dem Sternbild des Wassermanns.