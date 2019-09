Welches Team gewinnt den Deutschen Zukunftspreis?

So geht Zukunft!

Eine neue Pflanze auf dem Teller

Stephanie Mittermaier und Peter Eisner beschäftigen sich am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in Freising mit "Funktionellen Zutaten" zum Essen. Gemeinsam mit Katrin Petersen von der Prolupin GmbH in Grimmen wurden sie für die Nutzbarmachung der Lupinen in Nahrungsmitteln für den Zukunftspreis nominiert.