Welches Streetfood gibt es in Ihrem Land?

Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben, welches Streetfood es in Ihrem Land gibt. An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat Marina Medrano aus Guatemala. Typisches Streetfood in ihrer Heimat ist die guatemaltekische Variante eines Hot-Dogs, der „Shuco“! Dazu gehört neben dem Würstchen vor allem Guacamole, also eine Avocadocreme und Krautsalat. Aber Achtung, der „Shuco“ hat seinen Namen, weil die Strassenverkäufer oft an recht schmuddeligen Ecken stehen, denn „shuco“ bedeutet „schmutzig“.

Herzlichen Glückwunsch!