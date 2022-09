DW Nachrichten

Weiterhin Beschuss in befreiter Region

Durch die schnelle ukrainische Gegenoffensive ist in einer Woche eine Reihe von Orten befreit worden, für deren Einnahme Russlands Truppen Monate gebraucht hatten. Doch am neuen Frontverlauf ist die Lage immer noch kritisch. Wie in Kupiansk.