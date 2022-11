DW Nachrichten

Weiter in der Pandemie - Corona und die Folgen

An der Uniklinik Marburg forscht ein Team zu Langzeitschäden von Corona-Impfungen. In Uganda leiden Blinde besonders unter den COVID-19-Einschränkungen. Ein Kinoprojekt in Venezuela hat dagegen den Zusammenhalt während der Pandemie gestärkt.