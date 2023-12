Seit 2007 verkleidet sich Issa Kassissieh als Weihnachtsmann. An seinem Haus in der Altstadt von Jerusalem steht ein Briefkasten für Wunschzettel. Auf dem Kamel besucht er Kinder in Schulen und Krankenhäusern. Welche Religion sie haben, sei ihm egal, sagte der Palästinenser dem "Tagesspiegel", seine Mission sei es alle zu verbinden: "Wenn in Jerusalem Frieden ist, verbreitet er sich in der Welt."