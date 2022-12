"Oh Tannenbaum"

Millionen von Weihnachtsbäumen stehen in diesen Tagen in Deutschlands guten Stuben. Dabei hat die einfache Fichte längst ausgedient; eine Edeltanne muss es schon sein. Dem Schmuck sind dabei keine Grenzen gesetzt: Kerzen, Kugeln, Sterne, Figuren - alles ist erlaubt. Nicht nur Kinderaugen leuchten, wenn an Heiligabend alles in glänzender Pracht erstrahlt. Doch es gab auch andere Zeiten.