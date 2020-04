Wegen Coronavirus-Pandemie verschoben: Die Tour de France hofft auf Plan B

Der Druck war gewaltig, doch die Beharrungskräfte beachtlich: Als letztes Großereignis des Sportsommers 2020 beugt sich nun auch die Tour de France der Corona-Pandemie. Die 107. Frankreich-Rundfahrt wird um rund zwei Monate verschoben und soll nun vom 29. August bis zum 20. September durch Frankreich rollen. Durch ein Land, das schwer von der Seuche gezeichnet ist. Es ist ein ambitionierter Plan, der einige Risiken birgt.

Scheinbare Einigkeit

Die Veranstalter betonen nun Einigkeit, die in den Wochen zuvor so keineswegs zu beobachten war: "In den vergangenen Wochen gab es eine ständige Kommunikation zwischen Fahrern, Teams, den Organisatoren und anderen relevanten Dritten. All dies geschah mit der Unterstützung des Weltverbandes UCI, der für die Organisation eines neuen globalen Rad-Kalenders verantwortlich ist, in dem die Tour einen Ehrenplatz einnimmt", hieß es in einer Mitteilung der ASO: "Die Organisatoren der Tour de France stehen in regelmäßigem Kontakt mit allen beteiligten Parteien, von den örtlichen Gemeinden bis zu den Behörden." Ursprünglich hätte das wichtigste Rennen der Welt am 27. Juni in Nizza beginnen sollen. Bereits am Dienstag war klar, dass dieser Termin nicht mehr zu halten war.

