Start der Tour de France verschoben

Ein Start wie geplant am 27. Juni in Nizza sei nicht mehr möglich, teilte Tour-Veranstalter ASO mit. Zuvor hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron verkündet, dass wegen der Coronavirus-Pandemie "Veranstaltungen mit großem Publikum frühestens Mitte Juli abgehalten werden" könnten.

No Sports in diesem Sommer

Während nahezu der komplette Sportsommer mit Fußball-EM, Olympia und Wimbledon für 2020 schon abgeblasen wurde, hofften die Tour-Verantwortlichen um Chef Christian Prudhomme immer noch, das Rennen fristgemäß starten zu können. Bis zum 15. Mai setzten sie sich eine Frist. Dann sollte über die ursprünglich angedachte Austragung entschieden werden.

Diesem Vorhaben machte Frankreichs Staatspräsident am Ostermontag in seiner dritten TV-Ansprache an die Nation während der Corona-Krise nun endgültig einen Strich durch die Rechnung.

Zuvor hatte Prudhomme alles versucht, um den Tourstart im Juni zu retten. Beschwörend sagte er bereits im März: "Für die Tour de France kann ich nur sagen: Nur zwei Weltkriege haben die Tour stoppen können." Jetzt ist es ein Virus, dass dem prestigeträchtigen Radrennen einen Stopp verordnen könnte. Frankreich ist von der Corona-Pandemie hart getroffen - bis Montag zählte das Land fast 15.000 Todesfälle. Das sollte nun auch Prudhomme überzeugt haben.

Terminprobleme

Sollte das Rennen tatsächlich später in diesem Jahr gestartet werden, stehen neue Probleme ins Haus. Nachdem bereits alle Frühjahrsklassiker sowie der Giro d'Italia verschoben werden mussten, beginnt nun das Ringen um Termine im restlichen Jahr. Das wissen auch die Rennställe: "Wir haben die Tour, den Giro, die Spanien-Rundfahrt und fünf große Klassiker. Wenn man die irgendwie dieses Jahr unterbringt, ist das Radsport-Jahr noch gerettet", hofft Bora-hansgrohe-Teamchef Ralph Denk.

Der Trend geht momentan - nicht nur im Radsport – allerdings in die andere Richtung. Während die Tour bislang am Start Ende Juni festhielt, denken die Veranstalter der Australian Open im Tennis zum Beispiel schon über ein Turnier ohne Publikum nach - für Januar 2021.



cgn/ww (dpa, sid)