Der Journalismus wurde Waslat Hasrat-Nazimi schon in die Wiege gelegt. Inspiriert von ihrer Mutter, die in Afghanistan als Journalistin und Lyrikerin bekannt ist, begann Waslat schon früh ihre Karriere als politische Journalistin in Deutschland, ihrem zweiten Heimatland. Die Verbindung zu Afghanistan war jedoch nie aufgehoben. Heute möchte sie zwischen beiden Ländern vermitteln und das gerade zu einer Zeit, in der Afghanistan in einem wichtigen und historischen Friedensprozess steckt. Ihre Hauptthemen sind Afghanistan, Islam und Diversität.