Was tun mit umstrittenen Denkmälern?

Wenn Denkmäler fallen, wird Geschichte geschrieben. Denn der Denkmalsturz hat etwas Unumkehrbares. Er steht symbolisch für den Sieg gegen die alte Ordnung, den Anbruch einer neuen Zeit. Kein Wunder also, dass im Zuge der aktuellen Anti-Rassismus-Proteste die Sklavenhalter und Kolonialherren von ihren Sockeln geholt werden. Ihr Erbe, das in Form von Rassismus bis heute überlebt hat, soll mit ihnen nun endlich untergehen. Buchstäblich traf das den Sklavenhändler Edward Colston, dessen Statue Demonstrierende im englischen Bristol im Hafenbecken versenkten. In Boston enthaupteten Demonstranten die Skulptur des Seefahrers Christoph Kolumbus - schließlich führte seine Entdeckung zur Kolonialisierung Amerikas und zog später den Völkermord an den Ureinwohnern nach sich. Und auch der belgische König Leopold II., der im Kongo ein brutales Kolonialregime errichtete, wird wohl endgültig aus der Öffentlichkeit verschwinden. Seine Statuen wurden, wie viele andere, mittlerweile vorsichtshalber von den Behörden entfernt.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Edward Colston - Held oder Rassist? Streit um die Statue von Edward Colston in Bristol gab es in den vergangenen Jahren bereits vermehrt. Nun haben Demonstranten das Denkmal vom Sockel geholt und ins Hafenbecken geworfen. Colston arbeitete für die Königlich-Afrikanische Gesellschaft, die jährlich 5000 Menschen versklavte. Später ging er durch Spenden an Schulen und Krankenhäuser als Philanthrop in die Geschichte ein.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Robert Baden-Powell - der erste Pfadfinder der Welt Aktivisten werfen Robert Baden-Powell, dem Erfinder der Pfadfinder-Bewegung, Rassismus, Homophobie und Bewunderung für Adolf Hitler vor. Seine Statue stand auf Brownsea Island in Südengland. Nach der Zerstörung erster Denkmäler im Zuge der Anti-Rassismus-Proteste hat die örtliche Verwaltung die Statue Baden-Powells vorsorglich selbst entfernt.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Leopold II. und das belgische Kolonialregime Statuen von König Leopold II. gibt es einige in Belgien. Der Monarch, der das Land von 1865 bis 1909 regierte, errichtete im Kongo ein brutales Kolonialregime, das als eines der gewalttätigsten der Geschichte gilt. Mehrere Statuen Leopolds II. wurden besprüht. Diese hier in Ekeren, einem Vorort von Antwerpen, haben die Behörden erst einmal in ein Museumsdepot verfrachtet.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Christoph Kolumbus – zwischen Verehrung und Verachtung Auch in den USA ist ein Streit um Denkmäler umstrittener Personen entbrannt. Der Zorn der Demonstranten richtet sich unter anderem gegen Kolumbus. Diese Statue des Seefahrers in Boston wurde enthauptet. Die Ureinwohner Nordamerikas lehnen die Verehrung Kolumbus' ab, da seine Expeditionen die Kolonisierung des Kontinents und den Völkermord an dessen indigener Bevölkerung erst ermöglichten.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Umstrittene Erinnerung: Kolumbus' Statue in Chile Für die einen ist Kolumbus eine der bedeutendsten Personen der Weltgeschichte, für viele Menschen in Lateinamerika steht sein Name jedoch für den Beginn einer leidvollen Zeit. Aus Sicht der indigenen Bevölkerung ist der spanische Kolonialismus ein dunkles Kapitel ihrer Geschichte. Auch in Lateinamerika wurden in der Vergangenheit Statuen von Kolumbus zerstört oder beschädigt.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Jefferson Davis im Visier der Demonstranten Jefferson Davis war Präsident der Konföderierten Staaten von Amerika und einer der führenden Politiker im Bürgerkrieg. Diese Statue von Davis wurde nun besprüht und abgerissen. Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, plädiert für die Entfernung weiterer Statuen von Vertretern der Konföderierten: Diese Männer seien für "Grausamkeit und Barbarei" eingetreten, sagte die Demokratin.

Protest gegen Kolonialismus und Rassismus: Denkmäler auf der Kippe Robert E. Lee spaltet die USA Auch diese Statue von Robert E. Lee, dem General der konföderierten Armee im amerikanischen Bürgerkrieg, soll in den nächsten Tagen entfernt werden. In Richmond, im US-Bundesstaat Virginia, wird das Denkmal auf Anordnung von Gouverneur Ralph Northam verschwinden. Viele Afroamerikaner sehen in den Statuen von Politikern und Soldaten der Konföderierten Symbole der Unterdrückung und Sklaverei. Autorin/Autor: Rayna Breuer



Die "Black Lives Matter"-Bewegung hat eine alte Debatte wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Seit Jahren wird vor allem in Europa und den Vereinigten Staaten über den Umgang mit den einstigen "Helden" gestritten. Viele von ihnen hatten ein zutiefst rassistisches Weltbild, haben Menschen unterdrückt, versklavt, getötet. Sollte man ihre Abbilder deshalb aber abreißen und versenken, wie im Fall Edward Colston? "Als Historiker habe ich ein Interesse daran, dass Denkmäler als historische Quellen erhalten bleiben", sagt Jürgen Zimmerer, Professor für Globalgeschichte mit Schwerpunkt Afrika an der Universität Hamburg, im Gespräch mit der DW. Man müsse sie allerdings eindeutig "entheroisieren" und historisch einordnen.

Wie Osteuropa mit "Helden" vergangener Tage umgeht

Ein möglicher Ansatz könnten Statuenparks sein, wie sie einige osteuropäische Länder nach dem Ende des Kommunismus angelegt haben. Eines der prominentesten Beispiele ist der "Memento Park" in Budapest. Weit außerhalb des Stadtzentrums beherbergt er mehrere Dutzend Statuen, Büsten und andere Kunstwerke, die einst die ungarische Hauptstadt prägten. Ähnliche Beispiele finden sich in Moskau, Sofia und im litauischen Grutas.

"Viele waren traumatisiert von dieser Zeit und konnten die Flut von kommunistischen Denkmälern im Stadtbild nicht mehr ertragen", erklärt Kunsthistoriker Arnold Bartetzky vom Leipziger Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) im DW-Gespräch. Viele Denkmäler seien deshalb damals zerstört worden. Umso bedeutender seien Denkmalparks, wie der in Budapest: "So ist zumindest ein Teil der Statuen nicht auf dem Müll, sondern in einem geschützten Umfeld gelandet", sagt Bartetzky. Durch ihre Verbannung an den Stadtrand bleibe eine echte Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit jedoch aus. Tatsächlich ist der "Memento Park" heute vor allem eine Touristenattraktion.

An den Stadtrand verbannt: Lenin-Statue am Eingang zum Budapester "Memento Park"

Historiker fordern Auseinandersetzung im öffentlichen Raum

Historiker wie Jürgen Zimmerer und Arnold Bartetzky sehen deshalb in Statuenparks nur die "zweitbeste Lösung". Sie fordern, die Denkmäler an ihrem ursprünglichen Platz zu belassen. Dort müsse man bewusst auf sie aufmerksam machen und ihren historischen Kontext erklären. Zimmerer schlägt vor, die Statuen beispielsweise auf den Kopf zu stellen, sie hinzulegen oder halb einzugraben. "So werden unsere Sehgewohnheiten herausgefordert", sagt er. "Wir werden gezwungen, genau hinzusehen, uns kritisch mit dem Denkmal und unserer Geschichte auseinanderzusetzen."

Eine öffentliche Konfrontation mit der eigenen Geschichte fordert auch Arnold Bartetzky: "Liberale Gesellschaften sollten es ertragen, dass nicht alles, was im öffentlichen Raum steht, unserem heutigen Weltbild entspricht. Das ist doch genau das, was uns von Diktaturen und autokratischen Regimen unterscheidet", so der Kunsthistoriker.

Was tun mit missliebigen Denkmälern? In Osteuropa wurden dafür eigene Parks geschaffen

Wie weit muss man in der Geschichte zurückschauen?

Wenn nun allerdings alles gekennzeichnet und eingeordnet werden müsste, was nicht den Normen der Gegenwart entspricht, hätten Historiker eine Menge Arbeit vor sich. Demokratie und Menschenrechte sind junge Errungenschaften. Wie weit sollte man also in der Geschichte zurückschauen? "Im Grunde müssen wir uns die Frage stellen, welche Personen und Handlungen wir noch als identitätsstiftend betrachten für unsere heutige Gesellschaft", sagt Jürgen Zimmerer. "Hier ist eine kritische Hinterfragung unerlässlich." Einen blinden Rundumschlag gegen alles, was heute nicht mehr konform ist, lehnt auch Bartetzky ab und warnt mit Blick auf die Zerstörung von umstrittenen Denkmälern: "Wenn wir so weitermachen, verlieren wir einen Großteil unseres Kulturerbes."