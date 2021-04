Was macht die Coronavirus-Variante P.1 so gefährlich?

Dramatische Corona-Lage in Brasilien

Mehr als 1500 Corona-Tote pro Tag

In der vergangenen Woche sind in Brasilien im Durchschnitt mehr als 1500 Menschen pro Tag an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Die Sterberate ist in einigen Städten so hoch, dass die Behörden die Friedhofsflächen ausdehnen mussten. Vor allem Tote aus ärmeren Familien sind teilweise zu mehreren in einem Grab beigesetzt worden. Viele Grabsteine oder Kreuze tragen keinen Namen.