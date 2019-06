Was können, was sollen Roboter in der Pflege leisten?

Der Hund, so heißt es, ist der beste Freund des Menschen. Der zweitbeste ist in einigen Pflegeeinrichtungen schon heute ein Roboter: Dort geht - beziehungsweise rollt - "Pepper" aus und ein, ein kindsgroßer Roboter mit großen Kulleraugen und einem Touchscreen auf der Brust. Er kann mit Menschen sprechen, beim Reden gestikuliert er, und beim Zuhören signalisieren seine leuchtenden Augen, dass er sich voll und ganz auf sein Gegenüber konzentriert. "Paro", ebenfalls in der Pflege eingesetzt, ist eine Roboter-Robbe, die auf Streicheleinheiten mit Bewegungen und Geräuschen reagiert.

Auch wenn Pepper und Paro es nicht mit Leinwandrobotern wie "R2-D2" aufnehmen können - sie werden erfolgreich im Pflegealltag eingesetzt, und mit jeder Neuentwicklung dürften Roboter in Krankenhäusern und Altenheimen wichtiger werden. Das ist aber auch ein Bereich, in dem Ethiker viele Grundsatzfragen klären müssen.

Was können Maschinen leisten?

Der Deutsche Ethikrat hat deshalb seine Jahrestagung dem Bereich Robotik in der Pflege gewidmet. "Die Zahl der zu Pflegenden wird sich in Zukunft dramatisch erhöhen", sagt der Ratsvorsitzende Peter Dabrock. "Pflegetechniken versprechen Auswege aus der drohenden Pflegekrise. Damit diese zukünftige Entwicklung menschlich gestaltet wird, müssen wir heute die Weichen im Umgang mit der Technik stellen."

Anja Richert leitet das "Cologne Cobots Lab" der Technischen Hochschule Köln. Auch dort gibt es ein Exemplar von Pepper. Ein vollwertiger Kollege ist der Roboter mit den Kulleraugen nicht, erklärt Richert: "Er kann auf Standardsätze Antworten geben wie zum Beispiel Alexa, aber im Unterschied zu Alexa steht keine riesige Datenbank dahinter." Der Roboter ist also nicht so schlagfertig wie der smarte Lautsprecher von Amazon, der dauerhaft Privatgespräche mithört und so ständig dazulernt.

Im Alltag weist Pepper Museumsbesuchern den Weg oder zeigt Senioren auf seinem Display Fotos. Drittfirmen könnten Zusatzprogramme schreiben, so dass Pepper auch schon als Tai-Chi-Lehrer im Einsatz ist. Laut Richert sind die weitergehenden Anwendungen des lernfähigen Kerlchens ein "boomendes Geschäftsfeld".

Roboter statt Roberta

Ein Vorteil des Blechkollegen ist seine Engelsgeduld dort, wo Pflegende oder Angehörige nicht endlos belastbar sind. "So ein System ist emotional neutral. Das ist Ihnen nicht böse, wenn es etwas 50 Mal sagen muss", sagt Richert. "Das entstresst die Menschen. Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Menschen, die ihre Sprache verloren haben, so zur Kommunikation zurückfinden, weil sie so weniger Stress empfinden als bei einem menschlichen Gegenüber."

Es gibt Situationen, in denen pflegebedürftigen Menschen ein Roboter unter Umständen lieber ist als ein menschliches Gegenüber - etwa aus Scham. Anja Richert berichtet von einer Konferenz, auf der die Teilnehmenden gefragt wurden, von wem sie sich als inkontinenter Mensch lieber waschen lassen würden, wenn sie sich eingenässt haben: "Erstaunlicherweise waren die meisten dafür, sich doch eher von einem Roboter waschen zu lassen."

Pflegen und pflegen lassen

Es gibt jedoch auch Grenzen - das musste der in Japan entwickelte "Robear" am eigenen Leib erfahren: viele Menschen wollen sich nicht von einem Roboter-Teddybär ins Bett hieven lassen. "Das ist selbst in Asien eingestellt worden aufgrund der Tatsache dass Patienten das offensichtlich nicht so akzeptiert haben", sagt Richert. Dabei sei die Skepsis gegenüber der Technik in Japan deutlich geringer. Dort ist die Überalterung der Gesellschaft wesentlich weiter vorangeschritten als in Deutschland und der EU, und Roboter übernehmen bereits weitergehende pflegerische Aufgaben.

Dabei sind Roboter genauso wenig vor Fehlern sicher wie Menschen. Wo jedoch unter Pflegerinnen und Pflegern die Verantwortung klar verteilt ist, ist das bei Maschinen Neuland. "Alle juristischen Versuche, das zu klären, endeten bislang mit offenem Ergebnis", sagt Richert. Oft diskutiert wird hierbei das Beispiel autonom fahrender Autos: Dort könnte ein Algorithmus einmal in Sekundenbruchteilen abwägen müssen, ob die Insassen eines Autos oder eher andere Verkehrsteilnehmer geschützt werden sollen. So ein Algorithmus, egal ob im Auto oder im Pflege-Roboter, sei keineswegs neutral, sagt Richert: "Da stecken bestimmte Kulturen und Mindsets dahinter - in der Regel die des Programmierers. Und die Frage ist: Ist er dann verantwortlich, ja oder nein?"

Wenn der Roboter zuhört

In manchen Bereichen kann ein Roboter Selbstbestimmung und Würde zurückgeben. Aber auch hier gibt es Licht und Schatten, sagt Richert: "Wir neigen ja dazu, an jeder Stelle Daten zu erzeugen und die auch zu verwerten." Ein Roboter, der Patienten zuhört und sie beobachtet, erfährt auch Intimes. "Da könnte es passieren, dass ich den Krankenkassentarif nicht mehr bekomme, weil klar ist, dass ich meine Tabletten nicht regelmäßig nehme", entwirft Richert ein düsteres Szenario, das Ethiker verhindern wollen.

Roboter pflegen Senioren Trainingsstunde mit Pepper Die Gesellschaft altert - besonders in Japan. Laut Schätzungen wird im Jahr 2035 ein Drittel der japanischen Bevölkerung 65 Jahre oder älter sein. Um die Senioren besser zu pflegen, werden schon heute Roboter in Altenheimen eingesetzt.

Roboter pflegen Senioren Sport nach Roboter-Vorbild In dieser Senioreneinrichtung in Tokio leitet der menschenähnliche Roboter "Pepper" eine Trainingsstunde. Mit elektronischer Stimme gibt er den Teilnehmern höflich Anweisungen: "Rechts, links, gut gemacht!" Pepper wird bereits in rund 500 japanischen Altenheimen eingesetzt. Er kann nicht nur Sportgruppen leiten, sondern auch einfache Gespräche führen, Witze erzählen und Stimmungen erkennen.

Roboter pflegen Senioren Spielen mit Aibo Roboter ersetzen im Shin-tomi-Altenheim auch Haustiere, mit denen die Senioren interagieren können. Hier spielt eine Frau mit dem Roboterhund "Aibo". In dieser Senioreneinrichtung nutzen die Pfleger 20 verschiedene Modelle, um die Bewohner zu beschäftigen.

Roboter pflegen Senioren Kuscheln mit Paro Diese Roboter-Robbe hat nicht nur ein flauschiges Fell - "Paro" gibt auch Geräusche von sich und bewegt sich, wenn sie jemand streichelt. Zehn Jahre lang dauerte die Entwicklung. Mittlerweile gibt es weltweit 5000 Roboter-Robben - 3000 davon in Japan. Doch "Paro" kostet: 3800 Dollar in Japan, in Europa sind 5000 Euro pro Stück zu zahlen.

Roboter pflegen Senioren Von Japan nach Deutschland Auch in Deutschland ist Paro schon seit mehr als zehn Jahren kuschelige Gefährtin in der Altenpflege. Die Roboterrobbe wird in der Ergotherapie benutzt und soll Demenzkranke emotional anregen. Paro reagiert nicht nur auf Berührungen, sondern auch auf Sprache und Licht. Sie bewegt dann den Kopf, zwinkert mit den Augen oder heult wie eine echte Robbe.

Roboter pflegen Senioren Upgrades fürs eigene Heim Digitalisierung in der Pflege bringt auch andere Technologien als Roboter hervor. Diese Fußleiste kann den Sturz eines Menschen erkennen. Nach einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom glauben 76 Prozent der befragten Deutschen, mithilfe der Digitalisierung länger selbstbestimmt leben zu können. Knapp zwei Drittel würden sich eher digital zuhause überwachen lassen, als in ein Pflegeheim zu gehen.

Roboter pflegen Senioren Stärker dank Roboter-Anzug Roboter sollen auch den Pflegern helfen und sie beim Tragen der Bewohner unterstützen - wie es der "Muskel-Anzug" tut. Er verstärkt die Kraft des Pflegers und macht es leichter, Senioren zu heben. Das beugt Rückenschmerzen beim Personal vor und die Patienten können sich sicherer fühlen.

Roboter pflegen Senioren Laufen mit Roboterhilfe Maschinen helfen Senioren auch, wieder laufen zu lernen - sie bieten Balance und zeigen an, wo sie die Füße absetzen können. Trotz der vielen Vorteile ist sich die japanische Regierung sicher: Die Roboter können den Menschen nicht ersetzen, aber mit Kraft, Mobilität und Überwachung die Pfleger unterstützen und ihnen somit mehr Zeit für andere Aufgaben verschaffen.

Roboter pflegen Senioren Entmenschlichte Pflege? In Deutschland gibt es auch Bedenken: Jeweils rund die Hälfte der von Bitkom Befragten äußert die Angst, die Pflege könnte wegen der Digitalisierung weniger am Menschen ausgerichtet sein und alte Menschen könnten isoliert werden. Ob eine Innovation erfolgreich wird, hängt also auch entscheidend von der Akzeptanz durch die Menschen ab. In Japan werden defekte Roboterhunde inzwischen beerdigt. Autorin/Autor: Jennifer Wagner, Uta Steinwehr



Ein Mechanismus, den Richert beschreibt, nährt die Hoffnung, dass es zu solchen Datensammlern unter Pflegerobotern nicht kommen wird: "Der Markt reguliert das", sagt die "Cobots Lab"-Forscherin. "Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Produkt zu erschaffen, das Akzeptanz auf dem Markt findet, dann haben Sie das Geld Ihres Unternehmens in den Sand gesetzt." Ein Roboter wird nur eingesetzt werden, wenn er eine sinnvolle Ergänzung auf der Station ist - und kein Spion oder ein Quälgeist oder ein Teddybär, mit dem die Pflegebedürftigen fremdeln.

Die Roboter sollen in erster Linie eine Ergänzung sein, sodass das Pflegepersonal mehr Zeit hat, sich um alle Belange zu kümmern, bei denen menschliche Fähigkeiten gefordert sind. Ein Szenario, in dem ein Roboter gar zur Bedrohung wird, kann Anja Richert sich kaum vorstellen: "Zur Not haben sie einen Aus-Knopf, und Sie können das Ding jederzeit beiseite schubsen."