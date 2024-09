Was ist Wasserstoff und wie umweltfreundlich ist er?

Afrikanische Wirtschaftsführer und Politiker setzen auf Wasserstoff als Energieträger, um die "grüne industrielle Revolution" des Kontinents voranzutreiben. Bis Donnerstag findet in Namibia dazu der erst große Wasserstoffgipfel statt. Dazu werden über 2000 Teilnehmer erwartet. Das Gas soll eine wichtige Schlüsselrolle in der zukünftigen Energiewirtschaft einnehmen, beim globalen Ausstieg aus Kohle, Öl und Erdgas.

Der dreitägige Gipfel in Windhoek bringt Investoren und Projektentwickler aus ganz Afrika und weltweit zusammen, um die Investitionen in die Erzeugung von grünem Wasserstoff anzukurbeln. Vor allem Europa hat das Produktionspotenzial des Kontinents im Blick. Aber wie gut ist Wasserstoff als Klimalösung wirklich?

Was ist Wasserstoff und wie viel Energie steckt drin?

Wasserstoff (H) ist das häufigste Element im Universum. Das Gas ist farblos, geruchlos, ungiftig, leicht entflammbar und deshalb auch hochexplosiv. Seit dem Brand des mit Wasserstoff betriebenen Luftschiffs Hindenburg im Jahr 1937 ist diese Gefahr sehr bekannt.

Doch trotz der damaligen Unfalls wird Wasserstoff in der chemischen Industrie seit Jahrzehnten sicher produziert und eingesetzt. Das Gas wird bisher vor allem zum Raffinieren von Öl genutz, und für die Herstellung von Kunststoffen,Stahl und Dünger verwendet.

In Wasserstoff steckt sehr viel nutzbare Energie. Ein Kilogramm (kg) verflüssigter Wasserstoff enthält 2,4 mal mehr Energie als die gleiche Menge verflüssigtes Erdgas, fast dreimal mehr als Benzin und etwa viermal mehr als ein kg Steinkohle.

Ist Wasserstoff eine saubere Energie?

Wasserstoff als Antriebsmittel kann in einem Verbrennungsmotor oder einer Turbine sehr sauber verbrannt werden. Dabei entstehen neben Elektrizität und Wärme keine Abgase, nur Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) Wasser (H₂O).

Allerdings ist Wasserstoff in der Natur meist mit anderen Elementen verbunden. Am häufigsten liegt es in Wasser vor, zusammen mit Sauerstoff (O) als H₂O. Und um daraus oder aus anderen Verbindungen reinen Wasserstoff zu gewinnen, braucht es Zeit und Energie. Dafür gibt es zahlreiche Methoden.

Bisher sind diese Prozesse meist noch sehr umweltschädlich. Die weltweite Wasserstoffproduktion erzeugt derzeit rund 2,2 Prozent der globalen Treibhausgase.

Erdölraffinerie in Nigeria: Bei der Produktion von Benzin, Kerosin und Diesel aus Erdöl wird Wasserstoff verwendet. Bild: Construction Photography/Photoshot/picture alliance

Grau, blau, pink und grün: Wie wird Wasserstoff hergestellt?

Wasserstoff ist zwar ein farbloses Gas. Zur Unterscheidung wird er in der Industrie aber je nach Produktionsmethode mit verschiedenen Farben bezeichnet.

Der meiste derzeit produzierte ist sogenannter grauer Wasserstoff. Dieser Produktionsprozess wird Dampfreformierung genannt, dabei reagieren Erdgas (CH4) und Wasser (H₂O) bei hoher Temperatur und Druck miteinander. So entstehen Wasserstoff (H) und Kohlenstoffdioxyd (CO2). Bei der Herstellung von einer Tonne Wasserstoff werden mit dieser Methode gleichzeitig rund zehn Tonnen klimaschädliches CO₂ freigesetzt.

Noch umweltschädlicher sind schwarzer und brauner Wasserstoff. Dabei werden Steinkohle oder Braunkohle vergast. Neben CO2 und Wasserstoff entsteht dabei zusätzlich das giftige Gas Kohlenmonoxid (CO).

Rund 95 Prozent des weltweit produzierten Wasserstoffs sind bisher grauer, schwarzer und brauner Wasserstoff. Sie werden vor allem bei der Herstellung von Ölprodukten wie Benzin, Diesel und Kerosin sowie bei der Herstellung von Düngemitteln verwendet.

Blauer Wasserstoff ist etwas klimafreundlicher, aber nicht klimaneutral. Er wird, wie auch der graue Wasserstoff, aus Erdgas produziert. Doch beim blauen Wasserstoff wird während der Produktion 80 bis 90 Prozent des entstehenden CO2 aufgefangen. Es kann in alte Bohrlöcher von Erdöl oder Erdgas verpresst werden (CCS). Bisher gibt es jedoch nur einige Pilotanlagen zur Herstellung von blauem Wasserstoff.

Eine andere Technik ist die Wasserstoffgewinnung aus Wasser (H₂O). Bei der sogenannten Elektrolyse wird Strom in Wasser eingeleitet und es entstehen Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O).

Als gelb wird Wasserstoff bezeichnet, wenn der Strom für die Elektrolyse aus einem Energiemix aus erneuerbaren und fossilen Energieträgern verwendet wird. Doch diese Methode wird bisher wenig genutzt, ebenso wie die Herstellung von türkisem Wasserstoff. Dabei wird das Methan im Erdgas in Wasserstoff und festen Kohlenstoff gespalten. Auch rosa Wasserstoff aus Stromerzeugung mittels Atomkraft wird kaum produziert.

Wenn für die Elektrolyse nur erneuerbaren Energien verwendet werden, wird der Wasserstoff grün genannt. Es ist die einzige Methode, bei der keine Treibhausgase entstehen.

Bislang liegt der Anteil von grünem Wasserstoff noch unter einem Prozent der weltweiten Wasserstoffproduktion.

Deutschland will mit Wasserstoff Öl und Gas aus Russland ersetzten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besucht eine Fabrik zur Wasserstofferzeugung in Norwegen Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Warum gibt es bisher nur wenig grünen Wasserstoff?

Bisher sind höhere Kosten, fehlende Infrastruktur und zu wenig erneuerbare Energien ein Hindernis zur Erzeugung von grünem Wasserstoff.

Die Herstellung von grünem Wasserstoff kostet noch derzeit mehr als doppelt so viel wie der aus Erdgas. Um den gesamten Wasserstoffsektor so aufzubauen, dass er 15 bis 20 Prozent des weltweiten Energiebedarfs deckt, müsste laut der Energy Transitions Commission, einer internationalen Denkfabrik, bis 2050 15 Billionen Dollar (13,5 Billionen Euro) investiert werden.

Doch die Preise für grünem Strom und die Herstellung von Wasserstoff mittels Elektrolyse fallen. Gleichzeitig steigen die Abgaben für den Ausstoß von CO₂. Das wird die Kostenunterschiede in den kommenden Jahren verändern.

Die Internationale Energieagentur (IEA) geht in ihrem Wasserstoffbericht davon aus, dass der Ausbau erneuerbarer Energien in Regionen mit reichlich Sonne und Wind wie Indien, dem Nahen Osten und Afrika den Anteil von grünem Wasserstoff deutlich erhöhen wird. Damit sinken auch die Kosten.

Der Wasserstoff muss auch weltweit verteilt werden, und der Transport in großen Mengen ist eine große Herausforderung. Das Gas kann zwar in Pipelines, Lastern oder Frachtschiffen transportiert werden. Doch es muss in speziellen Druckbehältern gelagert werden. Um es zu verflüssigen, muss es auf Minus 253 Grad Celsius heruntergekühlt werden. Möglich ist aber auch der Transport von Wasserstoff in Ammoniak (NH₃), das viel einfacher zu transportieren ist.

Für den Handel mit grünem Wasserstoff muss nun die weltweite Infrastruktur aufgebaut werden. Deutschland und andere Länder wollen im nächsten Jahrzehnt massiv in diesen Bereich investieren und die Produktion ausweiten, um Wasserstoff zu einer tragfähigen Alternative zu fossilen Brennstoffen zu machen.

Adaptiert aus dem Englischen von Gero Rueter.

Redaktion: Jennifer Collins