Was ist eigentlich ein Kriegsverbrechen?

Seitdem Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert ist, finden sich zivile Einrichtungen zunehmend in der Schusslinie russischer Luft- und Bodentruppen. Bedenken werden laut, dass es sich um Kriegsverbrechen handeln könnte. Amnesty International wirft dem russischen Militär "willkürliche Angriffe" in der Ukraine vor.

Zuletzt beschrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die russischen Raketenangriffe auf zivile Gebiete am vergangenen Dienstag als Kriegsverbrechen, dem Tag, an dem die russischen Streitkräfte Luftangriffe auf den Freiheitsplatz in Charkiw flogen.

Video ansehen 00:34 Selenskyj: Angriff auf Charkiw ein Kriegsverbrechen

Am Mittwoch kündigte der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag an, eine Untersuchung einzuleiten, um festzustellen, ob die Ukraine Schauplatz von Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Chefankläger Karim A.A. Khan schrieb in einer Erklärung, es gebe "hinreichende Gründe" für die Eröffnung einer solchen Untersuchung. Die Sammlung von Beweismaterial habe begonnen.

Die Rechtsordnung des Krieges

Was Kriegsverbrechen sind, wird durch spezifische internationale Normen definiert. Sie sind nicht mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verwechseln. Kriegsverbrechen sind schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht während eines Konflikts. Der Begriff wurde im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs genau definiert und ist abgeleitet aus den Genfer Konventionen von 1949. Er beruht auf der Idee, dass Einzelpersonen für die Handlungen eines Staates oder seines Militärs zur Verantwortung gezogen werden können.

Selbst im Krieg muss es Regeln geben: die Genfer Konventionen Grenzen der Grausamkeit: die Genfer Konventionen Selbst im Krieg sollen Regeln eingehalten werden: vor 70 Jahren wurden sie in den Genfer Konventionen festgelegt. In vier Abkommen und zwei Zusatzprotokollen verpflichten sich alle 196 Vertragsstaaten bei bewaffneten Konflikten ein Mindestmaß an Menschlichkeit einzuhalten. Damit sind die Genfer Abkommen universell und gelten weltweit.

Selbst im Krieg muss es Regeln geben: die Genfer Konventionen Schutzsymbole Das Rote Kreuz, der Rote Halbmond, und seit 2005 der Rote Kristall: die drei Symbole stehen weltweit für Schutz im Krieg und in bewaffneten Konflikten. Die Verwendung der international anerkannten Symbole ist in den Genfer Abkommen streng geregelt und stellt humanitäre Helfer, Sanitäter, Seelsorger und zum Beispiel Krankenhäuser unter absoluten Schutz vor Angriffen.

Selbst im Krieg muss es Regeln geben: die Genfer Konventionen Schutz der Verwundeten Egal ob gegnerische oder eigene Soldaten: Laut der ersten Genfer Konvention haben Verwundete, Kranke und entwaffnete Soldaten Anspruch auf Schutz, Bergung und Pflege. Sanitäter der Kriegsparteien sind verpflichtet, alle Verwundeten zu versorgen. Helfer, die mit den Schutzsymbolen des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes gekennzeichnet sind, sind vor Kriegshandlungen geschützt.

Selbst im Krieg muss es Regeln geben: die Genfer Konventionen Schutz zur See Der gleiche Schutz gilt nach der zweiten Genfer Konvention für Streitkräfte zur See. Verwundete, kranke oder schiffbrüchige Seeleute müssen gerettet werden, egal auf welcher Seite sie vorher kämpften. Die Schutzsymbole der zivilen oder militärischen Lazarettschiffe, Rettungsboote oder Hubschrauber müssen von allen Kriegsparteien respektiert werden.

Selbst im Krieg muss es Regeln geben: die Genfer Konventionen Kriegsgefangene Keine Zwangsarbeit, keine Folter, keine Geiselnahme: Mit der dritten Genfer Konvention wurde der Schutz von Kriegsgefangenen geregelt. Gefangenenlager müssen außerhalb der Kriegszone eingerichtet werden. Kriegsgefangene haben Anspruch auf eine humane Behandlung und angemessene Verpflegung. Wenn der Konflikt beendet ist, müssen Kriegsgefangene freigelassen werden.

Selbst im Krieg muss es Regeln geben: die Genfer Konventionen Schutz der Zivilbevölkerung Wissenschaftlichen Analysen zufolge kommen in bewaffneten Konflikten zehn tote Zivilisten auf jeden gefallenen Soldaten. Der Bericht wurde im American Journal of Public Health veröffentlicht. Dabei verpflichten sich alle Staaten im vierten Genfer Abkommen dazu, die Zivilbevölkerung in Kriegszeiten und in bewaffneten Konflikten zu schützen und zu schonen.

Selbst im Krieg muss es Regeln geben: die Genfer Konventionen Gemeinsamer Nenner Den Genfer Konventionen gemeinsam ist der Artikel 3, der einen humanitären Mindeststandard in allen Konflikten festlegt. Damit sind nicht nur Kriege zwischen Nationen, sondern alle bewaffneten Konflikte innerhalb eines Landes explizit in den vier Abkommen von 1949 aufgenommen. Die 196 Vertragsstaaten sind verpflichtet, für die Einhaltung der Genfer Konventionen auf ihrem Hoheitsgebiet zu sorgen.

Selbst im Krieg muss es Regeln geben: die Genfer Konventionen Besserer Opferschutz 1977 hatten Befreiungskriege der ehemaligen Kolonien und neue Kriege und Bürgerkriege Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung hervorgebracht, die von den vier Abkommen von 1949 nicht geregelt waren. Das erste und das zweite Protokoll von 1977 verbieten Angriffe auf die Zivilbevölkerung und Waffensysteme, die gegen die Zivilbevölkerung gerichtet sind.

Selbst im Krieg muss es Regeln geben: die Genfer Konventionen Sind neue Protokolle nötig? Cyberangriffe, Kriegsroboter und Angriffe mit Drohnen sind im bestehenden humanitären Völkerrecht nicht geregelt. Umweltschäden, die durch Konfliktparteien verursacht werden, werden in den bestehenden Abkommen nicht ausreichend berücksichtigt. Aktuell arbeitet die Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen an einem Entwurf für den Schutz der Umwelt in bewaffneten Konflikten.

Selbst im Krieg muss es Regeln geben: die Genfer Konventionen Selbstkontrolle Die Vertragsstaaten sind zur Selbstkontrolle und Selbstkorrektur verpflichtet. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gilt als formelles Kontrollorgan, doch wenn ein Staat nicht willens oder in der Lage ist, die Einhaltung der Konventionen im eigenen Land durchzusetzen, hat das IKRK wenig Einfluss. Kontrollmissionen und Berichte sind vertraulich und werden in der Regel nicht veröffentlicht. Autorin/Autor: Helle Jeppesen



Das Büro für die Verhütung von Völkermord und Schutzverantwortung der Vereinten Nationen unterscheidet zwischen Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Als Kriegsverbrechen gelten Verstöße, die während innerstaatlicher Konflikte oder eines Krieges zwischen zwei Staaten begangen werden. Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind jedoch auch in Friedenszeiten möglich oder während einseitiger aggressiver Handlungen von Streitkräften gegenüber Gruppen unbewaffneter Menschen.

Die Liste der Handlungen, die als Kriegsverbrechen definiert werden können, ist lang. Geiselnahmen, willkürliche Tötungen, Folter, die unmenschliche Behandlung von Kriegsgefangenen oder der Zwang von Kindern zu Kampfhandlungen sind nur einige der offensichtlichsten Beispiele. In der Praxis jedoch gibt es viele Grauzonen.

"Die Kriegsrecht schützt Zivilisten nicht immer vor dem Tod", erklärt Mark Kersten von der Munk School of Global Affairs and Public Policy an der University of Toronto, Kanada. "Nicht jeder tote Zivilist wurde zwingend widerrechtlich getötet."

Ukrainischen Behörden zufolge wurden mehr als 2000 Zivilisten bei russischen Angriffen getötet

Überfälle auf Städte oder Dörfer, die Bombardierung von Wohngebäuden oder Schulen, sogar die Tötung von Zivilisten - all das muss nicht immer ein Kriegsverbrechen sein, wenn es militärisch gerechtfertigt ist. Doch dieselbe Handlung kann zum Kriegsverbrechen werden, wenn sie zu unnötiger Zerstörung, Leid und Opfern führt, die den militärischen Nutzen der Aktion übersteigen.

Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit, Schutzmaßnahmen

Das internationale humanitäre Völkerrecht hat drei Prinzipien etabliert, um festzustellen, ob eine Einzelperson oder das Militär ein Kriegsverbrechen begangen hat: Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und Schutzmaßnahmen. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit verbietet es Streitkräften, auf einen Angriff mit unverhältnismäßiger Gewalt zu reagieren. "Wird zum Beispiel ein Soldat getötet, kann nicht zur Vergeltung eine ganze Stadt bombardiert werden", erklärt Kersten im Gespräch mit der DW.

Laut dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ist es außerdem illegal, Ziele anzugreifen, bei denen damit zu rechnen ist, dass Zivilisten ihr Leben verlieren oder verletzt werden oder zivile Ziele beschädigt werden, wenn das Ausmaß dieser Schäden den erwarteten konkreten und direkten militärischen Nutzen übersteigt.

In den letzten Tagen hat Russland seine Angriffe intensiviert

Das Prinzip der Schutzmaßnahmen fordert von den Konfliktparteien, Schaden von der Zivilbevölkerung abzuwehren oder so gering wie möglich zu halten. Und "das Prinzip der Unterscheidung besagt, dass immer versucht werden muss, zwischen ziviler und kriegführender Bevölkerung und Objekten zu unterscheiden", erklärt Kersten und fügt hinzu, dass diese Unterscheidung sehr schwer sein kann: "Ein Angriff auf eine Kaserne kann zum Beispiel ein Kriegsverbrechen sein, wenn sich dort Menschen befinden, die deutlich gemacht haben, dass sie nicht länger am Konflikt teilnehmen. Dasselbe gilt für die Bombardierung einer Militärbasis, wenn die Generatoren dort Strom für Krankenhäuser produzieren."

Die zivile Bevölkerung von der kriegführenden zu unterscheiden ist immer schwieriger geworden. "Es gibt Saboteure, Soldaten in Zivil. Kämpfer tarnen sich im Krieg ständig. Diese Taktiken sind weit verbreitet", führt Kersten aus.

Wettlauf mit der Zeit

Wenn die Ankläger des IStGH Grund zu der Annahme haben, dass ein Kriegsverbrechen verübt wurde, leiten sie eine Untersuchung ein, um Beweise zu finden, die auf Einzelpersonen hinweisen, die für diese Verbrechen verantwortlich sein könnten. "Das sind die Momente, auf die wir jetzt in Bezug auf Kriegsverbrechen in der Ukraine zusteuern", sagt Kersten. Geschwindigkeit ist dabei essentiell, denn Beweise können unbrauchbar werden oder verschwinden. Für die Ankläger ist es schwierig, mutmaßliche Kriegsverbrechen im Nachhinein erfolgreich zu untersuchen, wenn Konfliktparteien Beweise möglicherweise manipuliert haben oder Zeugen nicht länger zur Verfügung stehen.

Adaptiert aus dem Englischen von Phoenix Hanzo.