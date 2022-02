Was gibt Hoffnung in der Klimakrise?

"Das Thema ist endlich angekommen"

"Erstens stelle ich fest, dass das Klimaproblem im Vergleich zu vor drei Jahren endlich überall angekommen ist - sowohl in der Politik als auch in den Medien. Zweitens: Was mir wirklich viel Mut und auch Freude macht ist, zu sehen, wie viele Gruppen sich während der Pandemie gebildet haben. Obwohl die meisten von uns zur Risikogruppe gehören, haben sich während der Pandemie deutschlandweit 75 neue Omas-for Future-Gruppen gegründet. Das sind Frauen, die jede Woche auf die Straße gehen. Die treffen sich nicht zum Kaffeetrinken sondern planen Kampagnen, vernetzen sich, überlegen, wie sie Menschen erreichen und informieren können. Von den anderen Großmüttern weiß ich, dass ihre Enkelkinder und Kinder begeistert sind, dass sie sich engagieren. Das macht auch den Kindern Mut."

Cordula Weimann, Gründerin von Omas for Future

Das Recht bietet Möglichkeiten, Frustration zu kanalisieren, sagt die Wissenschaftlerin Joana Setzer

"Rechtliche Mobilisierung"

Wenn die Wissenschaft einem sagt, was das Problem ist, man aber gleichzeitig sieht, dass diejenigen, die in der Lage wären, das Problem zu lösen, inkonsequent oder unzureichend handeln, dann ist das Recht ein Instrument, um diese Frustration zu kanalisieren. Es ist hochinteressant zu beobachten, wie hier das Recht in vielfältiger Weise genutzt wird: Länder auf der ganzen Welt verabschieden Klimagesetze, viele mit messbaren Klimaschutz- und Anpassungszielen, und Gerichte setzen diese Gesetze durch und weisen Regierungen und Unternehmen darauf hin, dass sie eine Fürsorgepflicht haben - so wie in der Klage, die Urgenda gegen die niederländische Regierung eingereicht hat und der von Friends of the Earth Netherlands gegen Shell."

Joana Setzer, Lehrbeauftragte mit Spezialisierung auf Klimaprozesse und globale Umweltpolitik am Grantham Research Institute

"Wir können uns zusammenschließen und bessere Strukturen schaffen", sagt Leah Thomas

"Neue Denkweisen"

"Die Generation Z gibt mir viel Hoffnung. Wenn ich sehe, dass die jüngere Generation über politische Grenzen hinweg die Klimakrise wirklich verstanden hat. In den USA haben sogarjüngere Konservative eingesehen, dass das Klima ein wichtiges Thema ist. Und ich sehe, dass mittlerweile wirklich viel über Identität gesprochen wird, und darüber, wie diese sich mit dem Umweltschutz überschneidet. Die Menschen verstehen immer mehr, dass wir Themen wie Klimawandel, soziale Gerechtigkeit und Bildung nicht voneinander abgrenzen dürfen - wir können uns zusammenschließen und in all diesen Bereichen bessere Strukturen schaffen."

Leah Thomas, Gründerin von Intersectional Environmentalist

Wir können von den Systemen der Insekten lernen, sagt die Entomologin Esther Ngumbi

"Innovation und ökologisches Verständnis"

"Das Wissen um die Forschung und Arbeit anderer Wissenschaftler macht mir Hoffnung. Sie versuchen zum Beispiel, neue Möglichkeiten zur Kohlenstoffabscheidung zu finden, um sicherzustellen, dass Treibhausgase nicht noch weiter zur Klimakrise beitragen.

Agrarwissenschaftler entwickeln neue Verfahren für den Anbau von Pflanzen, die dem Klimawandel widerstehen können und dafür sorgen, dass Insekten - große und kleine, über und unter der Erde - ausreichend Nahrungsquellen haben, um weiterhin die Ökosystemleistungen erbringen können, die sie schon seit Jahrtausenden leisten. Wir können viel von dem enormen Wissen lernen, das sich im Laufe der Jahre über diese Insektensysteme angesammelt hat. Mein Tipp, um optimistisch zu bleiben: Der Blick auf die Geschichte von Ökosystemen, die am Rande des Zusammenbruchs standen - denn bis jetzt haben die sich immer wieder erholt, sie sind widerstandsfähig."

Esther Ngumbi, Entomologin an der Universität von Illinois

"Manchmal schwanke ich zwischen Pessimismus und sehr vorsichtigem Optimismus'" - Klimawandel-Ökonom Alaa Al Khourdajie

"Kollektives Handeln"

"Was mich wirklich hoffnungsvoll stimmt, ist die kollektive Bewegung, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt. Sie findet überall und auf jeder Ebene statt: bei Einzelpersonen, Schülern, Studenten, Angestellten und Unternehmen. Viele der Wissenschaftler, die für Institutionen wie den Weltklimarat IPCC arbeiten, tun dies ehrenamtlich - und trotz der Pandemie haben alle weitergemacht. Ich habe früher an der Universität von Edinburgh gelehrt und musste einmal feststellen, dass ich bei den Studenten Verzweiflung auslöste. Da musste ich gegensteuern. Ich sagte, ihr müsst bedenken, dass die Kosten für erneuerbare Energien in den letzten zehn Jahren drastisch gesunken sind, und zwar in weit höherem Maße, als erwartet. Das ist eine gute Botschaft, denn wir müssen den Menschen Hoffnung machen, dass wir es schaffen können, wir müssen es nur ernsthaft angehen und durchziehen. "

Alaa Al Khourdajie, Ökonom für Klimawandel, Zentrum für Umweltpolitik Imperial College London

"Ich glaube fest daran, dass wir gewinnen können" - Evelyn Aacham, ugandische Klimaaktivistin

"Globale Verbundenheit"

"Die Regierungschefs der Welt enttäuschen uns manchmal, brechen uns das Herz und nehmen einigen Menschen die Hoffnung. Aber wenn ich sehe, wie sich überall auf der Welt Menschen auflehnen und sich gegenseitig unterstützen, stimmt mich das zuversichtlich. Die ostafrikanische Erdölpipeline, die in meinem Land gebaut wird und durch Tansania verlaufen soll, wird die längste der Welt. Es wird international viel darüber gesprochen, und das gibt mir Hoffnung: Die Leute glauben, dass das, was in Afrika passiert, nicht nur in Afrika bleibt. Ich gehöre zu einer Gruppe, die sich für den Schutz des Eises in der Arktis und Antarktis einsetzt. Ich war noch nie dort, aber ich weiß, dass es für die Temperaturregulierung der Erde verantwortlich ist: Was in der Arktis passiert, bleibt also nicht in der Arktis. Es gibt mir Hoffnung, dass ich nicht allein bin, und ich glaube wirklich, dass wir auf der Seite der Gewinner stehen."

Evelyn Aacham, Aktivistin, Fridays for Future Uganda

Der Klimawissenschaftler Roxy Koll zeigt bei der Präsentation seiner Daten auch Lösungen auf

"Die nächste Generation"

"Was mir Hoffnung gibt, sind die Schüler in Kerala, die mit Regenmessern und Flusswaagen aktiv Regen und den Fluss überwachen, als Teil eines Bürger-Wissenschaftsnetzwerks in ihrer Region. Wenn ich mit diesen Kindern spreche, weiß ich, dass sie zumindest mit dem Bewusstsein aufwachsen, dass sich das Klima verändert, dass sie es überwachen können und dass sie wahrscheinlich etwas dagegen tun können. Die Daten, die ich vor mir habe, sind allerdings erschreckend. Ich versuche, keine Emotionen in die Sache zu bringen; ich versuche, nüchtern zu bleiben, damit ich nicht deprimiert werde. Manchmal ist es mir sogar unangenehm, meine Forschung zu präsentieren - ich möchte nicht als Pessimisten darstehen. Ich versuche bei meiner Darstellung immer positiv zu enden, indem ich Lösungen vorschlage, etwa wie wir durch Anpassungsmaßnahmen und Gesetzgebung Veränderungen erreichen können."

Roxy Koll, Klimawissenschaftlerin am Indischen Institut für Tropenmeteorologie

"Indigene Führung"

"Globale Verhandlungen, zum Beispiel das Pariser Abkommen: Wenn alle Parteien ihre Versprechen einhalten und erfüllen, die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen, indem sie die finanziellen Mittel bereitstellen. Die andere Hoffnung, die wir tief im Herzen tragen, ist die zunehmende Führungsrolle und Organisationindigener Völker. Wir haben eine lange Tradition in der Erhaltung von Ressourcen und Ökosystemen, also sollten wir auch weiterhin unseren Beitrag dazu leisten."

Gideon Sanago, Klimaprogramm des Pastoralists Indigenous NGOs Forum of Tanzania

Klimavorhersagen werden immer besser, sagt die Wissenschaftlerin Nana Ama Browne Klutse

"Bessere Vorhersagemethoden"

"Unsere Klimamodelle werden immer intelligenter und unser Vertrauen in sie wächst. Wir setzen künstliche Intelligenz und Hochleistungs-Computersysteme ein. Wir sind optimistisch, dass die Zukunft zumindest in Bezug auf Vorhersagen rosig aussieht.

Es hilft uns, wenn wir wissen, wie die Zukunft aussehen wird, denn dann können wir planen. Angenommen, wir wissen, dass es im kommenden Jahr zu spät oder zu wenig regnen wird, dann werden wir die Entscheidungsträger an einen Tisch holen, um zu beraten, was zu tun ist: Die Bevölkerung darf nicht hungern, und die Landwirte brauchen möglicherweise alternative Einkommensquellen."

Die Interviews wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und gekürzt.