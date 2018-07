Was Deutsche über Freundschaft denken

Die schönsten Filme über Freundschaft

"Thelma & Louise"

Aus einem Wochenendausflug wird für die beiden Freundinnen Thelma und Louise ein Horrortrip. Nach einer verhängnisvollen Begegnung in einer Bar geraten die zwei immer tiefer in die Misere. Am Ende liefern sie sich eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei. Das Roadmovie von Regisseur Ridley Scott (1991) wurde für sechs Oscars nominiert und gewann in der Kategorie "Bestes Originaldrehbuch".